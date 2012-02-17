调查：投资者大幅削减坡元持仓 新兴亚洲货币亦减半

路透新加坡2月16日电---周四公布的路透调查显示,在过去两周期间投资者将新加坡坡元仓位削减逾80%,同时亦削减大多新兴亚洲货币持仓.

据路透在周三和周四对11名外汇分析师的访问结果显示,投资者将印度卢比、台币、马来西亚林吉特(马币)、菲律宾披索和印尼卢比的持仓削减逾一半.

他们也将韩国韩元的持仓削减近半.

2月2日公布的上次调查报告中,投资者较看多新兴亚洲货币,当时并将印度卢比和韩元的持仓增至逾15个月来最高水准.

但新的调查结果显示,外汇市场人士削减新兴市场货币持仓,因认为这些货币超买了,且围绕欧元区债务危机的忧虑再度升温.

多位欧盟消息人士周三表示,欧元区正在考虑部分或全部推迟对希腊第二轮援助计划的方法,直到希腊料在4月举行的大选後.

该路透调查旨在评估市场对九种亚洲货币兑美元的仓位状况,包括人民币、韩元、坡元、印尼卢比、台币、印度卢比、菲律宾披索、马币和泰铢.该调查自周四开始纳入了泰国泰铢.

调查估值介於负3到正3,旨在衡量一种货币的净多头或净空头仓位情况.正3表示市场高度做多美元.

数据中包括了通过无本金交割远期外汇(NDF)持有的仓位.

调查结果如下:

(美元兑每种货币的仓位情况)

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日期 人民币 韩元 坡元 印尼卢比 台币 印度卢比 马币 菲律宾披索 泰铢

2月16日 -0.98 -0.74 -0.27 -0.35 -0.39 -0.71 -0.61 -0.52 -0.44

2月 2日 -1.00 -1.45 -1.56 -0.86 -0.95 -1.50 -1.59 -1.07 --

1月19日 -1.18 -1.18 -0.93 -0.43 -0.91 -1.41 -1.09 -0.79 --

1月 5日 -0.92 0.02 -0.42 0.23 -0.17 1.10 -0.60 0.02 --

12月23日 -0.65 0.06 0.05 0.45 0.32 1.18 0.15 -0.20 --

12月8日 -0.45 -0.18 0.15 0.20 0.40 0.95 0.03 -0.15 --

11月23日 -0.80 0.73 0.66 0.11 0.55 1.91 0.68 -0.18 --

------------------------------------------------------------------------ (完)

--编译 侯向明;审校 张若琪

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