调查：投资者大幅削减坡元持仓 新兴亚洲货币亦减半

欧央行执委称特朗普的简单言论忽略了事情背后的复杂性
路透伦敦2月23日 - 欧洲央行(ECB)执委兼首席经济学家普雷特周四表示，美国总统特朗普过分简单的言论对全球的社会和金融体系都构成危险，因为这些言论忽略了事情背后的复杂性。
路透新加坡2月16日电---周四公布的路透调查显示,在过去两周期间投资者将新加坡坡元仓位削减逾80%,同时亦削减大多新兴亚洲货币持仓.
据路透在周三和周四对11名外汇分析师的访问结果显示,投资者将印度卢比、台币、马来西亚林吉特(马币)、菲律宾披索和印尼卢比的持仓削减逾一半.
他们也将韩国韩元的持仓削减近半.
2月2日公布的上次调查报告中,投资者较看多新兴亚洲货币,当时并将印度卢比和韩元的持仓增至逾15个月来最高水准.
但新的调查结果显示,外汇市场人士削减新兴市场货币持仓,因认为这些货币超买了,且围绕欧元区债务危机的忧虑再度升温.
多位欧盟消息人士周三表示,欧元区正在考虑部分或全部推迟对希腊第二轮援助计划的方法,直到希腊料在4月举行的大选後.
该路透调查旨在评估市场对九种亚洲货币兑美元的仓位状况,包括人民币、韩元、坡元、印尼卢比、台币、印度卢比、菲律宾披索、马币和泰铢.该调查自周四开始纳入了泰国泰铢.
调查估值介於负3到正3,旨在衡量一种货币的净多头或净空头仓位情况.正3表示市场高度做多美元.
数据中包括了通过无本金交割远期外汇(NDF)持有的仓位.
调查结果如下:
(美元兑每种货币的仓位情况)
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日期 人民币 韩元 坡元 印尼卢比 台币 印度卢比 马币 菲律宾披索 泰铢
2月16日 -0.98 -0.74 -0.27 -0.35 -0.39 -0.71 -0.61 -0.52 -0.44
2月 2日 -1.00 -1.45 -1.56 -0.86 -0.95 -1.50 -1.59 -1.07 --
1月19日 -1.18 -1.18 -0.93 -0.43 -0.91 -1.41 -1.09 -0.79 --
1月 5日 -0.92 0.02 -0.42 0.23 -0.17 1.10 -0.60 0.02 --
12月23日 -0.65 0.06 0.05 0.45 0.32 1.18 0.15 -0.20 --
12月8日 -0.45 -0.18 0.15 0.20 0.40 0.95 0.03 -0.15 --
11月23日 -0.80 0.73 0.66 0.11 0.55 1.91 0.68 -0.18 --
------------------------------------------------------------------------ (完)
--编译 侯向明;审校 张若琪
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