调查：未来一两年欧元区二线国家经济料仍面临更多困境

* 欧元区二线国家可能还得面临一两年困境

* 葡萄牙料进一步落後其他国家

* 失业率仍将居高

路透伦敦1月26日电---一项路透调查显示,希腊、葡萄牙、西班牙仍得面对一、两年的经济困境,因严苛的撙节措施将冲击这些欧元区最疲弱成员国的增长前景.爱尔兰亦然,但受累程度较小.

这些苦苦挣扎经济体的成长轨迹已然迥异於德、法等大型核心国家,但後续发展似乎再度出现差异--葡萄牙料进一步落後其他疲弱成员国.

如此暗淡的前景表明欧洲领导人当前将找寻策略来提振增长和就业;但在多年倡导撙节并要政府减支和加税後,容易的解决方案所剩无几.

路透本周对逾20名经济分析师所做的调查显示,葡萄牙今年经济料萎缩3.2%,2013年则呈现停滞,不过对其明年的预测优於11月预估的萎缩0.9%.

"无论未来几周和几个月决策者尽什麽努力来挽救欧元区,葡萄牙和希腊都将经历相当严重的衰退."Capital Economics的Ben May称.其预计葡萄牙经济明年将衰退8%,降幅远大於预估中值.

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参看调查相关图表,请点选(link.reuters.com/fug36s)

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调查涉及的四个国家未来几年失业率都料达两位数百分比,远高於欧元区最新平均值10.3%.西班牙和希腊的失业率料最糟.

希腊经济今年料下滑3.7%左右,连续五年衰退,而2013年经济则料零成长.

另一项查访50名分析师的调查显示,葡萄牙在某个时点将需第二套欧盟/国际货币基金组织(IMF)纾困支持的机率为70%.

另外,调查显示西班牙经济今年料下滑约1.0%,降幅远低於葡萄牙或希腊,但今年失业率均值恐接近23%.

而爱尔兰的经济未来几年内至少应能维持扩张,其政府举债成本已大幅下降,但明年仍面临是否能退出纾困计画的战斗.(完)

--编译 张若琪;审校 张荻

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