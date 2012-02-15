调查：欧元区经济将持续衰退 今年全年或小幅萎缩

* 欧元区经济今年下半年将重回增长

* 尽管数据转好,分析师仍维持衰退看法

* 德国将引领欧元区摆脱经济下滑

路透伦敦2月14日电---路透调查显示,欧元区将陷入相对温和的经济衰退直至今年下半年,在此期间并会拖累全球经济.

尽管迹象表明,欧元区经济滑坡态势在1月企稳,但分析师坚持在上月调查中的观点,仍认为经济在未来数月将温和萎缩,致使2012年整体经济小幅下滑.

过去几周公布的欧元区企业和信心调查显示,至少最初,将由德国带领欧元区走出低迷.

Berenberg Bank资深分析师Christian Schulz称,"实体经济的信心正在恢复,因而尤其是德国等一些欧元区国家可望在2012年第二季恢复增长,而整个欧元区恢复增长应该要到第三季."

的确,周二公布的数据显示,德国2月ZEW经济景气判断指数跳涨至2011年4月以来最高,优於预期,并推升欧元至盘中高位.

路透调查显示,欧元区当季经济将萎缩0.2%,略好於1月调查预估的下滑0.3%,第二季经济则预计下滑0.1%.

今年下半年经济将重回增长,按季增长约0.2%,仍不足以抵消先前的跌幅,从而导致2012年全年经济萎缩0.4%.

大多数分析师作出的预估,是基於憧憬欧元区主权债危机不会蔓延成为一场新的全球经济危机.欧债危机已使得欧洲主要出口国的经济增长受到削弱.(完)

--编译 王翔琼;审校 隋芬

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