调查：欧元兑美元将持稳 但面临政治局势压力

分析：欧洲银行业苦熬数年 低利率隧道尽头终于在望
路透法兰克福/巴黎2月17日 - 在2016年，因超低利率而受尽苦头的欧洲大型银行业者比前一年更多，但随着借贷成本升势有可能从美国扩散到欧洲，欧洲银行业者可能很快就要告别最黑暗时刻。
路透伦敦3月7日电---路透调查显示,欧元兑美元未来一年料将大致持稳.分析师们似极不愿改变其预测,等候暗示欧债危机结束的证据.
根据对逾60位分析师的调查所得预估中值,欧元/美元一个月後料为1.31美元,六个月後及明年此时水准分别料为1.28和1.32,和上个月的看法和目前交投水准差不多.
然对一年後水准的看法分歧仍然相当大,从只有1.10到高见1.45,但比起过去几年预估值的平均分布区间有缩窄一些.
"第二季政治上的紧张情势将打击欧元,但我们相信到年底其涨幅对於收复跌势将绰绰有余,仍然是强势货币,"NAB的Nick Parsons表示.
尽管普遍预期是持稳,但调查显示欧元有走弱的一定倾向,有七位预测者认为欧元一年後将跌破1.20美元,持此看法的人数为2010年9月以来最高.
欧元兑美元在标准普尔调降九个欧元区国家评等後,於1月中跌至17个月低位,2月则弹升了近7%.
但在这之後又下跌约3%,周三稍早时报1.31美元.本周对大约60位外汇分析师的调查结果显示,一年後欧元将接近该水准.
本月欧元将是主要货币中波动最大的货币,因美国和欧洲新一轮货币刺激举措的不确定性,亦使得汇价走势变得剧烈.
Rabobank外汇策略师Jane Foley表示,"欧元未来几个月可能更容易受到欧元区坏消息的牵动,."(完)
--编译 戴素萍;审校 张涛
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