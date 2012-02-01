金融机构仍预期中国2月调降存准率

路透北京2月1日电---第二期汤森路透中国固定收益市场展望调查结果显示,逾七成受访金融机构固定收益部门认为,中国央行将於2月下调一次金融机构存款准备金率,并预期未来三个月准备金率总共将调降两次.

基於上述乐观看法,机构依然看多2月份的中国债券市场.其中,证券公司类参与机构对当月债市的乐观情绪要远远高出银行类参与机构.

在时隔近三年後,中国央行於去年12月5日下调存款准备金率0.5个百分点.此前市场多预期央行会在今年春节假期(1月22-28日)前後再调降存准率一次,但最终央行选择按兵不动,令希望落空.

调查并显示,中国债券市场在2月将会延续偏"牛"走势,其中10年期国债收益率2月末估值将较1月末降6个基点(bp)至3.35%.

不过,和首期展望调查一样,机构对中国出台降息举措仍较谨慎.当前中国经济运行相对平稳,通胀仍偏高且未来变数较大,以及近日欧盟峰会批准救助基金和预算规定等,可能缓解外部环境恶化,也支持投资者的上述判断.

调查结果显示,所有参与机构一致认为,中国央行不会在2月调降一年期存款基准利率.不过,有近三成机构预期,未来三个月一年期存款基准利率会下调一次至3.25%.

第二期展望调查共有24家机构参与,较首期展望调查增加一家;其中银行类参与机构共12家,减少一家.参与银行包括中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)、农业银行(1288.HK)(601288.SS)和中国银行(3988.HK)(601988.SS)等五家国有银行.

证券类参与机构则为九家,较首次调查增加两家,分别为申银万国证券和华泰联合证券;而保险类和基金类参与机构依旧为人寿资产等三家.

汤森路透於2012年推出中国固定收益市场展望调查,频率为每月一次.调查共涉及八大系列19个关键性指标,包括基准利率、准备金率、回购利率、Shibor,以及国债、金融债和信用债收益率,从而可以定量呈现中国固定收益市场的未来变化趋势.(完)

--发稿 钟华; 审校 张喜良

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