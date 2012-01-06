调查：欧元兑美元今年多数时间料倾向1.30美元下方交投

焦点：石油多仓蹿升至纪录高位 多头终于有望成赢家
路透伦敦2月24日 - 石油投资人押注油价上涨的仓位规模创纪录最高，因为全球最大的石油出口国削减产量以减少供应过剩，而期货市场一年来首次暗示这些多头可能成为赢家。
* 2012年多数时间欧元料倾向於1.30美元下方
* 路透调查:欧元兑美元一个月、三个月和六个月後料分别为1.30、1.28和1.27美元(上次调查预估分别为1.34、1.30和1.30美元)
* 欧元和英镑走势料无太大变动
路透伦敦1月5日电---路透针对多位外汇策略师的调查结果显示,年中前欧元可能在1.30美元下方交投,受欧债危机的打压.外界预期这场主权债危机短期内无法解决.
2012年伊始,欧元兑美元已跌至15个月低位,周四触及2010年9月以来低位1.2847,因在关键的欧洲政府债券标售前,金融市场充满不安.
对63名外汇策略师和经济分析师的调查周四显示,欧元当前的疲弱态势将持续几个月.
分析师预估欧元一个月後将至约1.30美元,三个月和六个月後将分别来到1.28美元和1.27美元,之後稍见回温,一年後料在1.30美元--预估较12月的外汇调查略低几美分.
但总部设在欧元区的大银行分析师多数预期,欧元未来一年会升值,部分表示最高可望到1.40美元.
而独立研究机构和欧元区以外银行的受访者大致则较悲观.
"市场持续担心欧债危机,使对欧元的信心疲弱."Lloyds Bank Corporate Markets外汇策略师Adrian Schmidt在一份研究报告中称.
他表示1月几项重要事件可能使欧元走势不稳,包括下周欧洲央行利率决议、月底欧盟峰会,及大量发债计画.
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所有迹象都显示,汇市交易商在为动荡的一年预作安排,即便其并不认为到年末会有太大变动.
欧元空仓增长暗示未来几周欧元或见反弹.
根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据,最近一周外汇市场投机客对欧元空头的押注升至纪录高位,并建立2010年中以来最大规模的美元多头仓位.
调查显示,欧元将成为1月波动最大的主要货币,因欧元区债务危机持续,令人时刻担忧发生又一轮信贷动荡的可能,且区内部分核心成员国恐难保AAA评级.欧元兑美元1月的年率化波动率料从上月的7.8%回升至10.8%.
欧元兑英镑的展望则相当持平,未来一年欧元/英镑料在当前水准近0.83英镑徘徊.(完)
--编译 张若琪;审校 龚芳
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