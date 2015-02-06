调查：人民币料转跌为升 印度卢比料略微回落

图为百元面值的人民币和美元现钞。 REUTERS/Petar Kujundzic

路透班加罗尔2月6日 - 路透调查显示，尽管预期中国人民银行将进一步放宽政策，但中国人民币未来一年将逆转最近跌势，转为上扬，因中国拥有大量贸易顺差。

中国人民银行11月意外降息后，人民币即结束升势，此后已跌约2%。周五兑美元报价为6.241。

2014年中国经济增速降至24年来最低，即便出台更多刺激措施，今年也有可能进一步降至7%左右，楼市降温、工业产能过剩以及投资放缓都对经济造成拖累。

中国人行周四下调银行存款准备金率50个基点，以增加商业银行的流动性，为两年多来首次全面降准，以弥补资本外流带来的缺口。

不过，本周对大约20位外汇策略师的调查显示，人民币兑美元将很快扳回跌幅，三个月后攀升至6.23元，六个月后升至6.20，一年后来到6.15。

“中国经济今年将可能企稳，受助于出口缓步复苏，这将使得贸易顺差维持在相当高位，”瑞穗分析师Vishnu Varathan称。

“这意味着在今年某个时间，决策者将面临让人民币升值的压力。”

中国12月贸易数据好于预期，出口加快增长同时进口下降。但这种趋势能否持续还存在疑问，尤其是如果美国复苏放缓。

外界普遍预期美联储(FED)将在6月进行逾五年来的首次升息，尽管通胀率较低，这将推升美国公债收益率(殖利率)，给投资者更大回报。

这预计会提振美元，给亚洲货币施压，因市场愈发预期该地区将迎来货币宽松，而同时美国则处在收紧周期。

路透周四对交易商的调查显示，过去两周投资者增持人民币空仓至近10个月最高，投资者对印度卢比的人气大体保持乐观，多仓仅略微减少。

印度卢比是今年迄今表现最好的亚洲货币之一，受资本流入及对央行宽松政策刺激增长的预期提振。

上月印度央行利用通胀降温的契机意外降息，以支持经济复苏。分析师预计该行将自4月起每个季度都将再降息25个基点。

最新的外汇调查显示，印度卢比在2月底之前可能在周五所及水准61.73附近交投，然后在7月前后降至63.00，因市场预期美元上涨将在2015年下半年抑制卢比走势。(完)

(编译 李爽/王兴亚/王丽鑫/李春喜 审校 蔡美珍/高琦/白云)

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