调查：人民币料转跌为升 印度卢比料略微回落

数据观测：4月中国CPI料温和回升PPI续回落 工业、投资和消费均放缓
预估中值 前值 预估区间 上年同期 预测数
路透班加罗尔2月6日 - 路透调查显示，尽管预期中国人民银行将进一步放宽政策，但中国人民币未来一年将逆转最近跌势，转为上扬，因中国拥有大量贸易顺差。
中国人民银行11月意外降息后，人民币即结束升势，此后已跌约2%。周五兑美元报价为6.241。
2014年中国经济增速降至24年来最低，即便出台更多刺激措施，今年也有可能进一步降至7%左右，楼市降温、工业产能过剩以及投资放缓都对经济造成拖累。
中国人行周四下调银行存款准备金率50个基点，以增加商业银行的流动性，为两年多来首次全面降准，以弥补资本外流带来的缺口。
不过，本周对大约20位外汇策略师的调查显示，人民币兑美元将很快扳回跌幅，三个月后攀升至6.23元，六个月后升至6.20，一年后来到6.15。
“中国经济今年将可能企稳，受助于出口缓步复苏，这将使得贸易顺差维持在相当高位，”瑞穗分析师Vishnu Varathan称。
“这意味着在今年某个时间，决策者将面临让人民币升值的压力。”
中国12月贸易数据好于预期，出口加快增长同时进口下降。但这种趋势能否持续还存在疑问，尤其是如果美国复苏放缓。
外界普遍预期美联储(FED)将在6月进行逾五年来的首次升息，尽管通胀率较低，这将推升美国公债收益率(殖利率)，给投资者更大回报。
这预计会提振美元，给亚洲货币施压，因市场愈发预期该地区将迎来货币宽松，而同时美国则处在收紧周期。
路透周四对交易商的调查显示，过去两周投资者增持人民币空仓至近10个月最高，投资者对印度卢比的人气大体保持乐观，多仓仅略微减少。
印度卢比是今年迄今表现最好的亚洲货币之一，受资本流入及对央行宽松政策刺激增长的预期提振。
上月印度央行利用通胀降温的契机意外降息，以支持经济复苏。分析师预计该行将自4月起每个季度都将再降息25个基点。
最新的外汇调查显示，印度卢比在2月底之前可能在周五所及水准61.73附近交投，然后在7月前后降至63.00，因市场预期美元上涨将在2015年下半年抑制卢比走势。(完)
(编译 李爽/王兴亚/王丽鑫/李春喜 审校 蔡美珍/高琦/白云)
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日本财务省提议设立与东南亚国家的双边外汇互换机制，规模高至400亿美元。这样在金融危机期间，日本可以向这些国家提供日圆资金。财务省在声明中称，此项提议是在日本和东南亚国家联盟(ASEAN)成员国于日本举行的财长和央行总裁会议上提出的。此举旨在在资金紧张时期，使得那些在东南亚扩张业务的日本公司以及其他需要日圆的企业更容易获得日圆资金。根据双边互换安排，每个国家可以选择以日圆或美元形式收取资金。
路透北京5月5日 - 本周外汇市场赢家非欧元和美元莫属。法国总统大选巅峰对决近在咫尺，电视辩论会上两位候选人表现高下立见。亲欧中间派候选人马克龙民调支持率遥遥领先，胜券在握，激励欧元兑美元上扬至六周高位。