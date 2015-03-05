调查：人民币空仓增至近五年高位

图为人民币、日元和美元现钞。 REUTERS/Truth Leem

路透新加坡3月5日 - 周四公布的路透调查显示，随着中国央行降息，过去两周中国人民币空仓触及五年高位；亚洲许多国家相继宽松政策，打击投资人对多数新兴亚币的信心。

但根据周二至周四对18位汇市分析师及交易员的调查，印度卢比多仓升至近两个月高位，因印度央行调降利率，引发市场看好将有更多资金流入印度股市。

人民币空仓增至2010年4月以来高位；路透在2010年4月开始在新兴亚币仓位调查中纳入人民币。

中国央行周六降息，且引导人民币中间价走弱，本周稍早人民币跌至2012年10月以来低位。

人民币前景仍不乐观，因中国人行预料将进一步宽松政策，支撑经济。

投资人对印尼卢比的悲观看法为10月初以来之最。

印尼卢比兑美元周四贬破13,000心理关卡，为1997-98年亚洲金融危机以来首见。

坡元空仓亦触及12月初以来最高。另一项路透调查显示，新加坡金管局4月可能放松货币政策。

韩元及台币空仓皆触及两个月高位，市场对泰铢也转为看空。

印度卢比多仓则升至1月底以来最高。

这项路透调查集中于亚洲新兴市场九种货币的当前仓位情况，它们是人民币、韩国韩元、新加坡坡元、印尼卢比、台币、印度卢比、菲律宾披

索、马来西亚马币和泰国泰铢。

调查采用对净多头或净空头部位的估值，从负3到正3不等。

正3表示市场极度作多美元。该数据包括无本金交割远期外汇(NDF)的部位。

调查结果如下(美元兑各种货币)：

日期 人民币 韩元 坡元 印尼卢比 台币 印度卢比 马币 披索 泰铢

3月5日 0.90 0.36 1.24 1.10 0.46 -0.64 1.34 -0.28 0.05

2月18日 0.35 0.32 0.86 0.58 0.39 -0.15 0.74 -0.17 -0.15

2月5日 0.62 0.04 1.16 0.35 0.36 -0.62 1.42 -0.35 0.10

1月22日 -0.04 0.02 0.72 0.38 0.19 -0.73 1.69 -0.02 0.03

1月8日 0.11 0.49 1.05 0.88 0.80 -0.15 1.98 0.13 0.40

12月18日 0.29 0.35 0.89 0.89 0.94 -0.07 1.65 -0.22 0.62

12月4日 -0.51 1.13 1.25 0.43 0.92 -0.47 1.59 0.13 0.47

11月20日 -0.88 1.37 1.12 0.07 0.88 -0.25 1.16 0.50 0.56

11月6日 -0.87 1.02 0.74 -0.02 0.41 -0.62 1.01 0.28 0.54

10月23日 -0.90 -0.31 -0.08 0.19 -0.08 -0.51 0.05 -0.08 -0.16 (完)

(编译 蔡美珍；审校 高琦)

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