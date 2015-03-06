调查：强势美元下人民币今年料仅小升

路透3月6日 - 路透调查结果显示，未来一年人民币料仅小幅升值，因美元全面走强，且由于面临通缩及疲弱经济成长威胁，中国央行进一步放宽政策的机率升高。

调查同时显示，印度卢比未来12个月料小幅贬值，受强势美元影响。

美元自6月以来涨势几乎不曾中断，因美国经济强劲成长，令各界期盼美国联邦储备委员会(FED/美联储)将会在今年年中前后升息，在其他国家央行降息或扩大宽松政策之际，美联储成为唯一一个料将收紧政策的央行。

中国人民银行上周下调贷款利率，这是自去年11月以来的第二次。央行此举相当于认同了需求疲弱以及房地产下滑给经济带来的风险。预计未来几个季度人行会进一步宽松政策。

在中国周四的全国人大会议上，国务院总理李克强宣布，今年国内生产总值(GDP)的增长目标是7%左右，为几十年来最低。

本周路透对25名外汇分析师的调查显示，三个月后人民币兑美元料小升至6.24，六个月和一年后分别为6.22和6.19。周五时人民币报6.26左右。

“中国的通胀率将继续保持在很低的水平，通缩的威胁甚至有可能让央行宽松政策，”麦格理集团外汇策略主管Nizam Idris表示。

自中国人行去年11月开始降息以来，人民币汇率已经贬值逾2%。

中国通胀率也在稳步下滑，1月居民消费价格指数(CPI)同比仅上涨0.8%，因为原油和商品价格大幅下挫，油价自去年6月跌去近一半。中国工业生产者出厂价格指数(PPI)则已经连续下跌近三年。

周四公布的另一份路透调查显示，随着中国央行降息，过去两周中国人民币空仓触及五年高位。

该调查还显示，印度卢比多仓升至近两个月来最高。不过，最新的这份调查预估，印度卢比兑美元在2015年的大部分时间内料徘徊在当前水准62.15附近，12个月后料略微走软至63.50。

**印度卢比的前景**

预计印度的经济改革和降低的经常帐赤字将扶助该国人气，特别是在印度政府上周公布了预算报告之后。报告显示政府致力于控制举债上限，并且将增加对基础设施的投入。

印度央行已经开启宽松政策的进程，年内已两次调降附买回利率，因该国通胀率下滑。印度1月消费者物价上涨5.11%，远低于上年同期达双位数的增幅。

“印度央行在今后时日可能对卢比升值采取更加容忍的态度，因为消费者物价有上升的可能性。”Idris说道。

印度央行和政府本周大幅调整了该国货币政策，设定了两年内通胀率上限为6%的目标。（完）

(编译 张明钧/李春喜/高琦 审校 孙茉莉/白云)

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