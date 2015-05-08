路透调查：印度卢比兑美元未来一年料走弱 人民币料持稳

路透班加罗尔5月8日 - 路透调查显示，印度卢比兑美元未来一年料将维持偏弱，因市场预期美国联邦储备委员会(美联储/FED)即将展开的升息举动，将提振美国债券收益率，同时投资人将避开新兴经济体。

通常债券收益率的利差会影响投资人停泊资金的地点，因而牵动汇率，但全球金融危机以来的大量央行刺激措施及印钞行动，压低了发达经济体的债券收益率。

随着金融市场准备迎接美国近10年来的首次升息，外汇策略分析师预测这个情况料将改变。

“我们认为印度仍然很容易受到全球核心发达市场收益率可能上升的打击，特别是美债收益率上升的可能，”东方汇理银行外汇分析师Dariusz Kowalczyk称。

“我们预期因为美联储收紧政策，今年和明年美债收益率将明显上升，这将导致资本由新兴市场流出并转入美国，一部份也会因核心欧债收益率上扬而流入欧洲市场。”

对于美联储第三季升息的预期，加上全球范围内各央行前所未见的宽松措施，已经造成美元自去年夏季以来一面倒地升值20%。

指标美国十年期公债收益率自第二季初以来上涨了约25个基点，这其中逾一半的涨幅是在过去几个交易日里录得。

尽管美国第一季经济增长停滞的讯息令美元升势降温，但周三发布的路透调查显示，分析师认为美元走势只是暂时停顿，将很快重拾强劲涨势。

路透本周对25位外汇分析师的调查显示，印度卢比/美元INR=料在5月底达到63.47，三个月后达到63.70，六个月和12个月后的汇价料在64.00。印度卢比兑美元周五报约64.00。

虽然印度卢比兑美元料不会自当前水准走强，但也不太可能出现像2013年末那样的跌势，当时美联储宣布将开始缩减购债，导致印度卢比汇率下挫。

印度卢比从年初以来已下跌约2%，周四触及20个月低点，对印度政府针对外资实施最低税负政策的疑虑，令市场胆战心惊，也引发大量资金外流。

不过策略师表示，印度央行的大量储备将令卢比重挫的程度有限。

近期原油价格回升也将令印度的贸易赤字上扬，迫使油企买进更多美元。原油为印度最大进口品。

这项调查显示，中国人民币未来一年大致将于区间交投，因中国央行料极力提振经济，保护出口商与中国企业。

分析师预估，人民币兑美元汇价在一个月后料在6.21左右，六个月后为6.21，2016年4月底为6.17。

Kowalczyk称，“我们认为人民币将出现少许季节性波动，但大体上相当稳定，因中国人民银行在买卖操作上进行了大量干预。”

他补充称，人民币升值将损及中国出口，而贬值将为拥有外币债券的企业带来麻烦，而这些情况都是中国希望避免的。

外界普遍预期中国人民银行将进一步放宽政策，透过增发信贷和投资来提振经济成长；人们认为信贷和投资是中国经济的支柱。(完)

(编译/审校 蔡美珍/高琦/陈宗琦/于春红/张明钧/艾茂林)

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