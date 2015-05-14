调查：人民币多仓小跌 中国经济放缓未损及人民币乐观情绪

图为印有人民币货币符号的宣传品。 REUTERS/Bobby Yip

路透新加坡5月14日 - 路透调查显示，多数亚洲货币的人气恶化，受到中国经济放缓以及全球债市动荡的打压，泰铢空仓为近一年半来最高。

泰铢空仓为去年1月以来最高，本周泰铢跌至近六年低位。本次路透调查了银行及基金公司的18名外汇分析师，在周二至周四进行。

上月，泰国央行意外地连续第二次会议降息，并放松对资本外流的管控。

外资持续出脱泰国债券，在此同时，政府高层称乐见泰铢贬值，因出口不振及经济动能不强。

印度卢比空仓为8月中以来最大。去年10月初以来，对卢比的看法持续偏多，一直最近几周才恶化。

印度卢比在5月7日触及20个月低点，因外资抛售印度资产，理由包括赋税争议、改革进展缓慢及全球市场震荡。

在4月30日公布的前次调查中，对多数亚洲新兴货币的看法，为六个月来首次转多，因市场认为美国联邦储备委员会(FED/美联储)可能更晚升息。

最新调查显示，人民币多仓仅有小跌，尽管中国4月经济持续降温。

对人民币的乐观情绪持坚，因包括中国国务院总理李克强及中国人民银行行长周小川等高阶官员均宣示要维持人民币汇率稳定，尽管经济放缓造成人民币下滑压力。

其他亚洲新兴市场货币则没有这么幸运，因全球第二大经济体中国经济放缓，人气随之转空，同时也因为全球债市动荡导致投资人出脱区域政府公债。

印尼卢比的空头押注升至近两个月高点，因该国第一季经济年成长率降至2009年以来新低。外资亦持续抛售印尼股票。

韩元及马币(林吉特)的人气也转空。

韩元兑美元周三触及一个月低点，因有关外汇管理局出手遏制韩元升值的风险增加，促使海外基金卖出韩元。

新加坡坡元和菲律宾披索的多仓几乎消失殆尽，追随大多数亚洲新兴货币走弱。

这项路透调查重点放在亚洲新兴市场九种货币的当前仓位情况，它们是人民币、韩元、坡元、印尼卢比、台币、印度卢比、菲律宾披索、马币和泰铢。

调查采用对净多头或净空头仓位状况的估值，从负3到正3不等。正3表示市场极度作多美元。该数据包括无本金交割远期外汇(NDF)的部位。

调查结果如下(美元兑各种货币)：

日期 人民币 韩元 坡元 印尼卢比 台币 印度卢比 马币 披索 泰铢

5月14日 -0.45 0.11 -0.05 0.95 -0.30 0.22 0.41 -0.06 0.78

4月30日 -0.48 -0.55 -0.44 0.43 -0.46 -0.18 -0.13 -0.12 0.33

4月16日 -0.35 0.18 0.27 0.34 0.12 -0.59 1.08 0.02 -0.21

4月 2日 -0.13 0.14 0.69 0.74 -0.09 -0.51 1.09 0.13 0.14

3月19日 0.46 1.10 1.48 1.33 0.53 -0.30 1.63 0.33 0.44

3月 5日 0.90 0.36 1.24 1.10 0.46 -0.64 1.34 -0.28 0.05

2月18日 0.35 0.32 0.86 0.58 0.39 -0.15 0.74 -0.17 -0.15

2月 5日 0.62 0.04 1.16 0.35 0.36 -0.62 1.42 -0.35 0.10

1月22日 -0.04 0.02 0.72 0.38 0.19 -0.73 1.69 -0.02 0.03

1月 8日 0.11 0.49 1.05 0.88 0.80 -0.15 1.98 0.13 0.40

(完)

(编译 张涛/蔡美珍/张明钧/高琦 审校 艾茂林/于春红)

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