路透调查：多数新兴亚币人气恶化 但人民币例外

图为透过放大镜看到的新加坡元。 REUTERS/Edgar Su

路透首尔5月28日 - 周四发布的路透调查显示，多数亚洲新兴市场货币的人气在过去两周里恶化，印度卢比空仓规模达到近两年来最高水平，因有关美国利率将在年底前上调的预期得到巩固。

中国人民币是个例外，人民币兑美元的多仓触及七个月高位。路透是在周二到周四期间对20位外汇分析师进行的该调查。

印度卢比空仓升至2013年8月以来最高水平，因投资者预期印度央行将在下周会议上实施今年的第三次降息，而且月末的企业美元需求也压制卢比。

韩元空仓跳增到3月中以来最高，因日圆兑美元降至近13年低位；这推动韩元兑日圆触及七年高点，并引发韩国外汇当局的干预。

据悉韩国外汇部门数次出手以限制韩元兑日圆的升值，从而缓解韩国企业面对日本对手时的竞争压力。

印尼卢比的空仓也升至3月中旬以来最高，企业的美元需求持续高涨。对于印尼经济放缓以及该国经常账长期赤字的持续担忧，也是卢比空头押注增多的原因。

对于亚洲货币的悲观看法中，有很大一部分似乎与美联储有关。上周

美联储主席叶伦表示，今年可能加息，但政策收紧的速度将取决于经济数

据表现。

一项衡量美国企业投资支出计划的指标4月连续第二个月稳步上涨，

消费者信心本月也走升。另外上个月新屋销售亦增加。

泰铢空头仓位创下2014年1月来最高，因本月迄今外资一直是该国债市的净卖出方。

泰国央行于上个月出人意料地下调指标利率，并放松了对资本外流的

管制。

对坡元的空头押注也达到4月初以来最高，因全球经济增长不均衡，令新加坡的增长前景也存在变数。周二的数据显示，新加坡4月工业生产同比下滑8.7%，至少为2013年4月以来最大同比跌幅。上个月的消费者物价也录得五年来最大同比降幅。

马币(林吉特)空头部位上升，因油价下跌图显出低油价可能会损及该国贸易及财政的疑虑。马来西亚为原油净出口国。

**对台币及菲律宾披索看法转空**

台币TWD=TP人气转空，因台湾央行扩大限制台币进一步走升；台币今年以来表现为亚洲之冠。一名央行官员5月22日向路透表示，已去电大型外商保管银行，清查外资在保管银行的现金部位，关切外资买卖台股后的资金运用状况。

对菲律宾披索看法也转趋悲观，因第一季经济成长意外降至六年低点。

人民币走势与区域货币相左，因中国决策官员暗示他们亟欲保持汇价稳定。人民币在5月22日触及一个月高点。

这项路透调查集中于亚洲新兴市场九种货币的当前仓位情况，它们是人民币、韩国韩元、新加坡坡元、印尼卢比、台币、印度卢比、菲律宾披索、马来西亚马币和泰国泰铢。

调查采用对净多头或净空头部位的估值，从负3到正3不等。

正3表示市场极度作多美元。该数据包括无本金交割远期外汇(NDF)的部位。

调查结果如下(美元兑各种货币)：

日期 人民币 韩元 坡元 印尼卢比 台币 印度卢比 马币 披索 泰铢

5月28日 -0.62 0.67 0.53 1.05 0.02 0.29 0.86 0.03 0.89

5月14日 -0.45 0.11 -0.05 0.95 -0.30 0.22 0.41 -0.06 0.78

4月30日 -0.48 -0.55 -0.44 0.43 -0.46 -0.18 -0.13 -0.12 0.33

4月16日 -0.35 0.18 0.27 0.34 0.12 -0.59 1.08 0.02 -0.21

4月 2日 -0.13 0.14 0.69 0.74 -0.09 -0.51 1.09 0.13 0.14

3月19日 0.46 1.10 1.48 1.33 0.53 -0.30 1.63 0.33 0.44

3月 5日 0.90 0.36 1.24 1.10 0.46 -0.64 1.34 -0.28 0.05

2月18日 0.35 0.32 0.86 0.58 0.39 -0.15 0.74 -0.17 -0.15

2月 5日 0.62 0.04 1.16 0.35 0.36 -0.62 1.42 -0.35 0.10

1月22日 -0.04 0.02 0.72 0.38 0.19 -0.73 1.69 -0.02 0.03 (完)

(编译 高琦/王洋/张明钧; 审校 徐文焰/杜明霞)

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