调查：美元走坚料打压印度卢比跌至数年低点 人民币料持稳

图为新德里一家货币兑换处的职员在清点印度卢比现钞。 REUTERS/Adnan Abidi

路透班加罗尔6月5日 - 由于印度经济扩张动能不顺，且市场预计美国调升利率将使美元稳步升值，未来12个月印度卢比料将跌至数年以来的最低水平。

虽然美元上涨，但卢比兑美元目前为止大致持稳，今年以来仅下跌1.5%，尽管印度央行今年三度降息以提振经济。最新一次降息在周二。

路透本周对约30位外汇分析师进行的调查显示，到6月底，卢比兑美元料跌至64.00卢比，六个月后将降至64.50卢比，一年后将降至65.00卢比。卢比兑美元周五在63.93卢比附近。

对卢比汇率12个月后的最新预估，为多年来路透调查的最低水准，若果真跌至该水平，将是卢比自2013年9月以来的最低水平。

“卢比已不再那么具有吸引力，”Scotiabank的外汇策略师SachaTihanyi表示。

“(印度)比起发达经济体相对较高的收益率，或许多少能支撑卢比，但我认为，美联储9月加息所导致的投资资金流出，将使卢比成为最不受青睐的新兴市场货币之一。”

周五公布的路透调查显示，受访分析师预计印度央行将观望季风季节如何影响食品价格。分析师预计下次降息将是在第四季。

“我们认为印度卢比未来有进一步下行风险，尤其是如果美国联邦储备委员会(美联储/FED)像我们预期的那样在9月开始货币政策正常化...而且印度央行持续偏向宽松政策，这不利于卢比，”BTMU分析师在研究报告中说。

调查显示，未来几年中国人民币仍料主要维持窄幅区间波动，因为尽管中国经济增长放缓，但该国央行可能维持汇率稳定，而且人民币可能纳入国际货币基金组织(IMF)特别提款权(SDR)货币篮子。

分析师预计，人民币兑美元未来一个月报6.20，未来三个月报6.20，未来一年报6.17。人民币兑美元周五报约6.21。

这些预期与上个月的调查结果基本相同。(完)

(编译 汪红英/杜明霞；审校 高琦/蔡美珍)

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