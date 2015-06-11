路透调查：多数新兴亚币人气恶化 受美联储加息预期拖累

路透新加坡6月11日 - 周四发布的路透调查显示，多数亚洲新兴市场货币的人气在过去两周里恶化，因美国之前公布的就业数据表现强劲，增强了有关美国联邦储备委员会(美联储/FED)将在年底前加息的预期。

印尼卢比、马币(林吉特)、韩元和台币空仓均增至近三个月以来的最高水平。

路透在周二至周四期间对17位外汇分析师和基金经理进行了调查。调查还显示，菲律宾披索空仓升至近七个月以来的最高水平。

坡元空仓升至两个月高点。

印尼卢比兑美元周二触及17年低点13,384卢比，马币则创下九年低点3.7680马币。

披索周一和周四两度跌至45.15披索低点，与去年11月触及的低点齐平。

与两周前的调查相比，中国人民币多仓也略有下降。

人气有好转的新兴亚币只有印度卢比和泰铢，和两周前相比，市场参与人士的印度卢比和泰铢空仓均有所减少。

这项路透调查集中于分析师所认为的亚洲新兴市场九种货币的当前仓位情况，它们是人民币、韩国韩元、新加坡坡元、印尼卢比、台湾台币、印度卢比、菲律宾披索、马来西亚马币和泰国泰铢。

调查采用对净多头或净空头部位的估值，从负3到正3不等。正3表示市场极度作多美元。该数据包括无本金交割远期外汇(NDF)的部位。

调查结果如下(美元兑各种货币)：

日期 人民币 韩元 坡元 印尼卢比 台币 印度卢比 马币 披索 泰铢

6月11日 -0.47 0.77 0.61 1.12 0.48 0.05 1.39 0.43 0.69

5月28日 -0.62 0.67 0.53 1.05 0.02 0.29 0.86 0.03 0.89

5月14日 -0.45 0.11 -0.05 0.95 -0.30 0.22 0.41 -0.06 0.78

4月30日 -0.48 -0.55 -0.44 0.43 -0.46 -0.18 -0.13 -0.12 0.33

4月16日 -0.35 0.18 0.27 0.34 0.12 -0.59 1.08 0.02 -0.21

4月 2日 -0.13 0.14 0.69 0.74 -0.09 -0.51 1.09 0.13 0.14

3月19日 0.46 1.10 1.48 1.33 0.53 -0.30 1.63 0.33 0.44

3月 5日 0.90 0.36 1.24 1.10 0.46 -0.64 1.34 -0.28 0.05

2月18日 0.35 0.32 0.86 0.58 0.39 -0.15 0.74 -0.17 -0.15

2月 5日 0.62 0.04 1.16 0.35 0.36 -0.62 1.42 -0.35 0.10

1月22日 -0.04 0.02 0.72 0.38 0.19 -0.73 1.69 -0.02 0.03 (完)

(编译 汪红英；审校 蔡美珍)

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