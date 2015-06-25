调查：亚币看跌人气缓解 因美国料将缓慢升息且希腊能避免违约

数据观测：4月中国CPI料温和回升PPI续回落 工业、投资和消费均放缓
预估中值 前值 预估区间 上年同期 预测数
路透新加坡6月25日 - 周四公布的路透调查显示，过去两周新兴亚洲货币的人气有所改善，因美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示其升息速度或许比之前预期的要慢，且市场预期希腊及其债权人能达成一项协议，从而避免希腊出现债务违约。
不过，周二至周四期间对18名外汇分析师及基金经理进行的调查显示，大多数亚洲货币仍处于跌势，因美国近来公布的经济数据表现强劲，令市场预期美联储将在今年稍晚开始升息。
人民币多仓升至去年11月底以来的最高水平。
周二，人民币触及近两周高点；尽管经济放缓，中国央行继续采取措施稳定人民币汇率。自3月中以来，该行一直通过美元/人民币中间价及市场干预，使人民币保持相对稳定。
印度卢比的人气自4月底以来首次转为看涨，卢比多仓升至4月中旬以来的最高水平。
本月稍早印度卢比触及一个月新高，因有媒体报导，该国央行提出对外资持有以卢比计价、而不是以美元计价的公债设限，实际上就是提高外资的购债限额。
坡元空仓有所下降，因投资者买进坡元兑马币。
根据汤森路透自1990年以来的数据，坡元兑马币触及至少25年新高。
由于大宗商品价格疲软，且马来西亚国有基金一马发展(1MDB)的债务问题令人担忧，因此马币兑美元一直承压。而新加坡金管局维持坡元“温和渐进”升值的政策不变。
韩元兑美元空仓也减少，因出口商买进韩元用于月底结算。
对台币的看空押注也下降，本周前三天外资买超当地股票。当地出口商也买进台币。
印尼卢比空仓减少，因该国债市获资金流入。印尼财政部表示，周二在标售中出售18万亿(兆)卢比常规债券，高于12万亿卢比的最初目标。
美联储6月17日暗示升息时间可能慢于市场预期后，出现这种人气改善。
但美联储理事鲍威尔表示，只要经济表现一如预期，那么他认为今年会有两次加息，一次在9月，一次在12月。
欧元区周四稍晚峰会之前，针对希腊债务问题的谨慎情绪升温。希腊债务谈判尚未达成下一，而6月30日就是偿还国际货币基金组织(IMF)一大笔贷款的截止日期。
这项路透调查集中于亚洲新兴市场九种货币的当前仓位情况，它们是人民币、韩国韩元、新加坡坡元、印尼卢比、台币、印度卢比、菲律宾披索、马来西亚马币和泰国泰铢。
调查采用对净多头或净空头部位的估值，从负3到正3不等。
正3表示市场极度作多美元。该数据包括无本金交割远期外汇(NDF)的部位。
调查结果如下(美元兑各种货币)：
日期 人民币 韩元 坡元 印尼卢比 台币 印度卢比 马币 披索 泰铢
6月25日 -0.70 0.29 0.22 0.80 0.11 -0.26 1.10 0.30 0.57
6月11日 -0.47 0.77 0.61 1.12 0.48 0.05 1.39 0.43 0.69
5月28日 -0.62 0.67 0.53 1.05 0.02 0.29 0.86 0.03 0.89
5月14日 -0.45 0.11 -0.05 0.95 -0.30 0.22 0.41 -0.06 0.78
4月30日 -0.48 -0.55 -0.44 0.43 -0.46 -0.18 -0.13 -0.12 0.33
4月16日 -0.35 0.18 0.27 0.34 0.12 -0.59 1.08 0.02 -0.21
4月 2日 -0.13 0.14 0.69 0.74 -0.09 -0.51 1.09 0.13 0.14
3月19日 0.46 1.10 1.48 1.33 0.53 -0.30 1.63 0.33 0.44
3月 5日 0.90 0.36 1.24 1.10 0.46 -0.64 1.34 -0.28 0.05
2月18日 0.35 0.32 0.86 0.58 0.39 -0.15 0.74 -0.17 -0.15
2月 5日 0.62 0.04 1.16 0.35 0.36 -0.62 1.42 -0.35 0.10 (完)
(编译/审校 汪红英/王颖/杜明霞/高琦)
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预估中值 前值 预估区间 上年同期 预测数
日本财务省提议设立与东南亚国家的双边外汇互换机制，规模高至400亿美元。这样在金融危机期间，日本可以向这些国家提供日圆资金。财务省在声明中称，此项提议是在日本和东南亚国家联盟(ASEAN)成员国于日本举行的财长和央行总裁会议上提出的。此举旨在在资金紧张时期，使得那些在东南亚扩张业务的日本公司以及其他需要日圆的企业更容易获得日圆资金。根据双边互换安排，每个国家可以选择以日圆或美元形式收取资金。
路透北京5月5日 - 本周外汇市场赢家非欧元和美元莫属。法国总统大选巅峰对决近在咫尺，电视辩论会上两位候选人表现高下立见。亲欧中间派候选人马克龙民调支持率遥遥领先，胜券在握，激励欧元兑美元上扬至六周高位。