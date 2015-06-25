调查：亚币看跌人气缓解 因美国料将缓慢升息且希腊能避免违约

图为透过放大镜看到的新加坡元等货币。 REUTERS/Edgar Su

路透新加坡6月25日 - 周四公布的路透调查显示，过去两周新兴亚洲货币的人气有所改善，因美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示其升息速度或许比之前预期的要慢，且市场预期希腊及其债权人能达成一项协议，从而避免希腊出现债务违约。

不过，周二至周四期间对18名外汇分析师及基金经理进行的调查显示，大多数亚洲货币仍处于跌势，因美国近来公布的经济数据表现强劲，令市场预期美联储将在今年稍晚开始升息。

人民币多仓升至去年11月底以来的最高水平。

周二，人民币触及近两周高点；尽管经济放缓，中国央行继续采取措施稳定人民币汇率。自3月中以来，该行一直通过美元/人民币中间价及市场干预，使人民币保持相对稳定。

印度卢比的人气自4月底以来首次转为看涨，卢比多仓升至4月中旬以来的最高水平。

本月稍早印度卢比触及一个月新高，因有媒体报导，该国央行提出对外资持有以卢比计价、而不是以美元计价的公债设限，实际上就是提高外资的购债限额。

坡元空仓有所下降，因投资者买进坡元兑马币。

根据汤森路透自1990年以来的数据，坡元兑马币触及至少25年新高。

由于大宗商品价格疲软，且马来西亚国有基金一马发展(1MDB)的债务问题令人担忧，因此马币兑美元一直承压。而新加坡金管局维持坡元“温和渐进”升值的政策不变。

韩元兑美元空仓也减少，因出口商买进韩元用于月底结算。

对台币的看空押注也下降，本周前三天外资买超当地股票。当地出口商也买进台币。

印尼卢比空仓减少，因该国债市获资金流入。印尼财政部表示，周二在标售中出售18万亿(兆)卢比常规债券，高于12万亿卢比的最初目标。

美联储6月17日暗示升息时间可能慢于市场预期后，出现这种人气改善。

但美联储理事鲍威尔表示，只要经济表现一如预期，那么他认为今年会有两次加息，一次在9月，一次在12月。

欧元区周四稍晚峰会之前，针对希腊债务问题的谨慎情绪升温。希腊债务谈判尚未达成下一，而6月30日就是偿还国际货币基金组织(IMF)一大笔贷款的截止日期。

这项路透调查集中于亚洲新兴市场九种货币的当前仓位情况，它们是人民币、韩国韩元、新加坡坡元、印尼卢比、台币、印度卢比、菲律宾披索、马来西亚马币和泰国泰铢。

调查采用对净多头或净空头部位的估值，从负3到正3不等。

正3表示市场极度作多美元。该数据包括无本金交割远期外汇(NDF)的部位。

调查结果如下(美元兑各种货币)：

日期 人民币 韩元 坡元 印尼卢比 台币 印度卢比 马币 披索 泰铢

6月25日 -0.70 0.29 0.22 0.80 0.11 -0.26 1.10 0.30 0.57

6月11日 -0.47 0.77 0.61 1.12 0.48 0.05 1.39 0.43 0.69

5月28日 -0.62 0.67 0.53 1.05 0.02 0.29 0.86 0.03 0.89

5月14日 -0.45 0.11 -0.05 0.95 -0.30 0.22 0.41 -0.06 0.78

4月30日 -0.48 -0.55 -0.44 0.43 -0.46 -0.18 -0.13 -0.12 0.33

4月16日 -0.35 0.18 0.27 0.34 0.12 -0.59 1.08 0.02 -0.21

4月 2日 -0.13 0.14 0.69 0.74 -0.09 -0.51 1.09 0.13 0.14

3月19日 0.46 1.10 1.48 1.33 0.53 -0.30 1.63 0.33 0.44

3月 5日 0.90 0.36 1.24 1.10 0.46 -0.64 1.34 -0.28 0.05

2月18日 0.35 0.32 0.86 0.58 0.39 -0.15 0.74 -0.17 -0.15

2月 5日 0.62 0.04 1.16 0.35 0.36 -0.62 1.42 -0.35 0.10 (完)

(编译/审校 汪红英/王颖/杜明霞/高琦)

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