路透调查：中国股灾打击人民币多头信心

路透新加坡7月9日 - 一项路透调查显示，随着中国股市大跌，对中国人民币的看多气氛跌至三个月来最低，而受到马来西亚政局紧张加剧影响，马币(林吉特)空头部位则触及一个月来最大。

据路透在周二和周四期间对16名基金经理人和外汇分析师进行的调查显示，由于中国股市暴跌和希腊旷日持久的债务危机打击了风险偏好，大部分新兴亚币的空仓均有所增加。

中国股市在过去三周下跌近30%。股市暴跌导致离岸人民币在周三跌至四个月低点，尽管人民币在国内市场仍稳定。

调查显示，过去两周，人民币多仓降至4月初以来的最低水平。在6月25日进行的上次调查中，人民币多仓还触及七个月高点。

中国证监会８日发布公告，从即日起６个月内，上市公司控股股东和持股５％以上股东及董事、监事、高级管理人员不得通过二级市场减持本公司股份。

虽然中国股市在救市举措提振下于周四大幅反弹，但市场仍对股市前景持谨慎态度

马币(林吉特)空仓升至6月初以来最高，因马来西亚总理纳吉布贪腐指控缠身。本周稍早，马币兑美元短暂贬破3.80马币，这是1998年9月亚洲金融风暴时设下的固定汇率价位，在2005年才废弃不用。

交易商表示，马来西亚央行在周四止的五个交易日均进场干预以支撑汇价。马币今年以来表现在亚币中敬陪末座。

华尔街日报报导称，来自与1MDB有关联的银行、政府机构和企业的近7亿美元被存入纳吉布的私人账户。路透无法证实这项报导的真实性，而纳吉布已否认从1MDB或其他机构收贿。

信用评等机构惠誉意外将马来西亚评等展望由“负向”调高至“稳定”，曾短暂为马币带来偏多人气，但随后马币又受到华尔街日报上述报导的打击。

韩元空仓升至3月末以来最高，受外资持续卖超韩股影响，韩元周四触及两年低位。

韩国央行周四下调经济增长预测，但维持利率在纪录低位不变，谨慎暗示经济仍受消费和出口疲弱的问题困扰。

台币空仓触及七个月来最高，台股周三创下逾三年最大单日跌幅，外资卖压沉重。

泰铢空仓增至5月底以来高位，泰铢因资本外流而承压，周三触及近六年低点。

分析师表示，泰国央行料维持泰铢汇率疲弱，以通过提振出口来刺激经济。

印度卢比多仓几乎消失殆尽，因中国股市动荡引发外资流出亚洲新兴市场的疑虑。

坡元及菲律宾披索的空仓增加。

调查采用对净多头或净空头部位的估值，从负3到正3不等。

正3表示市场极度作多美元。该数据包括无本金交割远期外汇(NDF)的部位。

调查结果如下(美元兑各种货币)：

日期 人民币 韩元 坡元 印尼卢比 台币 印度卢比 马币 披索 泰铢

7月 9日 -0.13 1.09 0.38 0.78 0.56 -0.06 1.33 0.37 0.80

6月25日 -0.70 0.29 0.22 0.80 0.11 -0.26 1.10 0.30 0.57

6月11日 -0.47 0.77 0.61 1.12 0.48 0.05 1.39 0.43 0.69

5月28日 -0.62 0.67 0.53 1.05 0.02 0.29 0.86 0.03 0.89

5月14日 -0.45 0.11 -0.05 0.95 -0.30 0.22 0.41 -0.06 0.78

4月30日 -0.48 -0.55 -0.44 0.43 -0.46 -0.18 -0.13 -0.12 0.33

4月16日 -0.35 0.18 0.27 0.34 0.12 -0.59 1.08 0.02 -0.21

4月 2日 -0.13 0.14 0.69 0.74 -0.09 -0.51 1.09 0.13 0.14

3月19日 0.46 1.10 1.48 1.33 0.53 -0.30 1.63 0.33 0.44

3月 5日 0.90 0.36 1.24 1.10 0.46 -0.64 1.34 -0.28 0.05

2月18日 0.35 0.32 0.86 0.58 0.39 -0.15 0.74 -0.17 -0.15 (完)

(编译/审校 蔡美珍/汪红英/张明钧/杜明霞/艾茂林/王洋)

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