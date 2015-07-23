调查：美国升息预期令亚洲新兴货币人气恶化 人民币反受追捧

图为透过眼镜看到的美元和人民币现钞。 REUTERS/Nicky Loh

路透新加坡7月23日 - 周四公布的路透调查显示，多数亚洲新兴市场货币的人气在过去两周内恶化，因对于美联储最早9月升息的预期升温。

根据周二至周四针对20位基金经理和汇率分析师的调查结果显示，市场对人民币反而看好，因中国当局出手稳定国内股市，让投资者松一口气。

人民币多头仓位升至一个月来最高，因中国央行不断采取措施，通过维持每日人民币汇率指导价格，达到稳定汇率的目的。

相较之下，多数亚币空仓增加，因包括美联储主席叶伦在内的联储官员预期会在今年加息。

亚洲开发银行(ADB)亦调降其对中国和其他亚洲地区今明两年经济增长预估，这损及亚币。

在泰铢触及六年低点之际，泰铢空头押注创2014年1月来最大。泰国副总理帕蒂亚通表示，泰铢贬值将有助于该国出口，对疲弱经济的提振作用更甚于降息。

此外，一些海外基金预期泰国会进一步降息，这令泰铢进一步承压。月底泰国进口商的美元买需亦损及泰铢。

韩元兑美元触及三年低点，韩元空头部位创去年11月来最大。

韩国第二经济经济成长幅度仅是前一季的一半，创下六年以来最小增幅，受到中东呼吸综合征(MERS)爆发、天候乾旱以及出口惨澹等因素影响。

海外基金持续出售韩元，因外资自韩国股市撤退。

对坡元的悲观情绪升至3月底以来最高，空头押注升至六年高点，因预期当局将进一步实施货币刺激。

新加坡金管局4月并未扩大宽松，令市场大感意外，但随后第二季经济意外萎缩，金管局放宽政策的臆测随之升温。

然而新加坡金管局周二打消了这些预期，称由于预期物价最晚明年将上涨，当前政策组合是适当的。

菲律宾披索空头仓位触及10个月高点。菲国贸易部长周三表示，该国可能无法达成今年8-10%的出口成长目标，此前今年前五个月的海外出口下滑。

台币空头仓位上升至1月初以来新高，因6月台湾出口订单连续第三个月下跌，受中国等市场需求疲弱影响。本月至目前为止，外资卖超台股.TWII。

印度卢比人气稍微下降，受亚洲地区整体趋势拖累。

马币(林吉特)MYR=MY的空头押注略微减少，尽管围绕马来西亚总理纳吉布的政治风暴越演越烈，此事起于华尔街日报报导称，马来西亚国有基金一马发展(1MDB)疑似有7亿美元流入纳吉布私人帐户。

路透尚未证实华尔街日报的报导。

马币为今年以来表现最差的亚洲货币，但交易商称，据观察该国央行入市干预以支持马币。马来西亚公债价格亦因外资流入而上涨。

尽管印尼卢比触及17年低点，但人们对卢比的悲观看法略微减轻。印尼当局多次表示要抑制汇市的波动。

这项路透调查集中于亚洲新兴市场九种货币的当前仓位情况，它们是人民币、韩国韩元、新加坡坡元、印尼卢比、台币、印度卢比、菲律宾披索、马来西亚马币和泰国泰铢。

调查采用对净多头或净空头部位的估值，从负3到正3不等。正3表示市场极度作多美元。该数据包括无本金交割远期外汇(NDF)的部位。

调查结果如下(美元兑各种货币)：

日期 人民币 韩元 坡元 印尼卢比 台币 印度卢比 马币 披索 泰铢

7月23日 -0.50 1.32 0.97 0.69 0.70 0.09 1.24 0.52 1.18

7月9日 -0.13 1.09 0.38 0.78 0.56 -0.06 1.33 0.37 0.80

6月25日 -0.70 0.29 0.22 0.80 0.11 -0.26 1.10 0.30 0.57

6月11日 -0.47 0.77 0.61 1.12 0.48 0.05 1.39 0.43 0.69

5月28日 -0.62 0.67 0.53 1.05 0.02 0.29 0.86 0.03 0.89

5月14日 -0.45 0.11 -0.05 0.95 -0.30 0.22 0.41 -0.06 0.78

4月30日 -0.48 -0.55 -0.44 0.43 -0.46 -0.18 -0.13 -0.12 0.33

4月16日 -0.35 0.18 0.27 0.34 0.12 -0.59 1.08 0.02 -0.21

4月2日 -0.13 0.14 0.69 0.74 -0.09 -0.51 1.09 0.13 0.14

3月19日 0.46 1.10 1.48 1.33 0.53 -0.30 1.63 0.33 0.44

3月5日 0.90 0.36 1.24 1.10 0.46 -0.64 1.34 -0.28 0.05 (完)

(编译/审校 郑茵/孙茉莉/张明钧/陈宗琦/于春红/艾茂林)

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