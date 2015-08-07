路透调查：人民币料持稳但波动区间将扩大至3% 印度卢比亦料走稳

路透班加罗尔8月7日 - 路透调查显示，未来一年中国料将维持人民币汇率稳定，即使中国扩大人民币波动区间，以象征坚持市场改革路线。

中国经济进一步趋弱，加上6月中以来股市大跌25%，已促使中国央行将人民币兑美元汇价实质上固定于6.20附近。

中国政府上个月表示，将允许人民币有更多波动，以支持疲弱的出口。许多分析师认为，这是中国当局将扩大人民币交易区间的迹象。

中国上一次是在2014年3月扩大人民币波动区间，每日波动幅度上限为2%。

路透调查的受访分析师预测，未来12个月波幅将扩大至2.5-4%。

分析师仍预计中国人行一个月和三个月后将把人民币汇率持稳在6.21左右的周五水准，一年后将为6.20。

他们的预期大致与上月的调查结果一样。

美银美林亚洲新兴汇市策略师Rohit Garg称，“中国股市正在经历着硬着陆。鉴于对大宗商品价格的可能影响，这或将对中国和其他新兴市场带来下行风险，”

**新兴货币承压**

由于美国在近10年来可能首次升息，未来几个月其他新兴市场货币可能将跌至新低。

与此同时，印度卢比兑飙升的美元迄今大致持稳。尽管印度央行已降息三次以提振经济，但年初以来印度卢比仅跌约1%。

在本周的一次会议上，央行维持进一步宽松的大门敞开，不过市场观察人士对于通胀的加速保持警惕。

本周的调查显示，印度卢比兑美元8月底时将报在64.04，六个月后料为64.25，一年后将跌至65.00。周五报在63.81左右。

这些预测与7月的预测大致相同。

12个月汇价预测仍是多年路透调查中最低的，如果真如此，则将是印度卢比兑美元自2013年9月来最低水平。(完)

(编译/审校 蔡美珍/于春红/王洋/艾茂林)

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