调查：基金经理未来三个月股票建议配比回升

4月18日，在江苏南京一家券商交易大厅的电子信息屏前，一名投资者因股市上涨喜形于色。 REUTERS/Leo Lang

* 未来三个月股票持仓建议配比回升

* 货币政策放松预期令人气稍暖,但谨慎气氛难消

* 房地产股和机械股建议配置比例提高

作者 林琦

路透上海4月27日电---路透最新月度调查显示,中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比有所回升,上月调查曾创下21个月新低.近期货币政策或会放松的预期重新抬头,令基金经理稍松一口气,但未来经济走向仍不明朗,谨慎气氛难消.

本次共有八位基金经理参与调查.本月股票的建议配比达79.8%,上月为77.6%;债券建议配比为10.8%,上月为13.4%;而现金建议配比为9.5%,上月为9%.

上海一位基金经理指出,"经济增速还在下滑,并未企稳,周期股的支撑不够,仍会下跌."

国家统计局此前公布,第一季中国国内生产总值(GDP)同比增长8.1%,创下近三年来最低同比增幅.

另一位基金经理略显乐观,他认为,未来几个月国内信贷规模可能维持在较高的水平,再加上经济本身的内在动力,经济未来大的趋势是向上的.不过在经济复苏的早期,经济数据往往是相互矛盾的.

"在市场出现一定涨幅的时候,落袋为安容易成为市场的一种选择,这样就需要以时间换空间."他说,若以一个较长时间段来看市场,大盘震荡上行的概率是比较大的.

中国3月新增人民币贷款10,100亿元,高於市场预期.央行相关负责人近期称,下一步将灵活调节银行体系流动性,如通过适时加大逆回购操作力度、下调存款准备金率、央票到期释放流动性等多种方式,稳步增加流动性供应.路透最新调查预期,二季度起中国每季可能下调存准率50个基点.

此次受访的八位基金经理有七位对未来三个月沪综指.SSEC点位做出预估,平均值为2,428.57点,较上月调查时的2,418.9点略升,但与大盘目前位置相当接近,显示基金经理对未来走势相当谨慎.

中国股市沪综指.SSEC周五午盘收报2,399.996点,跌0.20%.本月受访的基金经理中,有五位预计下月的资产配置保持不变.

**房地产股建议配置比例提高**

在本月调查中,各行业建议配置比例总体变化不大,房地产、机械等周期股的平均建议配置比例略有上调.近期国内房地产调控政策稍有松动,例如国内多个城市重启首套房房贷利率9折或8.5折优惠,这有望推动刚需购房者加速入市.

房地产股本月的建议配置比例均值为12%,较上月的10.1%上调;与房地产市场密切相关的机械股的平均建议配置比例亦提高至11%,上月为8.8%.

金融股本月的平均建议配置比例由上月的19%略减至18.5%.尽管近期的银行股一季度业绩仍保持高速成长,估值较低,但平台贷和房地产贷款的风险犹存,而且大盘本身资金面并不十分宽松,体量较大的银行股无法吸引基金经理近期加仓.(完)

--审校 乔艳红

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。