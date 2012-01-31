调查：中国基金经理未来三个月股票建议配比升至83%

* 未来三个月股票持仓建议配比升至83%

* 债券的建议配比亦明显回升

* 金融股的建议配比大增,消费股下降

作者 林琦

路透上海1月31日电---路透最新月度调查显示,中国基金经理对未来三个月股票和债券的持仓建议配比均有明显回升,其中股票的建议配比由80.6%升至83%;宏观经济数据略胜预期及监管层出面表态给投资者"打气",令基金经理信心回升.

本次共有八位基金经理参与调查.本月债券的建议配比达10.1%,上月为8.1%;现金的建议配比为6.9%,上月为11.3%.

"宏观经济走势可能好於预期,有利於修正市场之前过度悲观的反应."上海一位基金经理指出.

国家统计局1月中公布数据,四季度GDP同比增长8.9%,略高於路透调查中值8.7%,去年全年GDP增幅则为9.2%.中国经济如预期降温,而投资和消费等领域依然偏乐观,软着陆的迹象进一步显现.

另一位基金经理指出,如果狭义货币(M1)增速、产品库存、汽车销量和供货商配送时间等经济早周期指标都指向同一拐点的话,可以大概率判断经济将会进入短周期的复苏.现在可以看到这四个指标几乎同时出现了拐头. 中国总理温家宝提出要"提振股市信心"亦给股市一些激励,成为近期股市反弹的导火索.温家宝指出,要深化新股发行制度市场化改革,抓紧完善发行、退市和分红制度,加强股市监管,促进一级市场和二级市场协调健康发展,提振股市信心.

不过海外局势动荡亦给中国股市带来一些不确定因素.一基金经理称,"在我国市场比较弱的情况下,外围市场的动荡会拖累我国市场."

尽管美联储(FED)承诺将低利率维持周期延至2014年,但欧债危机仍是最大的"火药桶".国际评级机构惠誉近日宣布下调意大利,西班牙等五个欧元区国家的主权信用评级.

此次受访的八位基金经理有七位对未来三个月沪综指.SSEC点位做出预估,平均值为2,428.6点,与上月调查时的2,437.5点基本持平,这显示以前数月的调查中该平均值逐级下滑的势头有所缓解.本月的股指预测平均值较目前位置约有6%的上升空间.

中国股市沪综指.SSEC周二午盘报2,283.927点,跌0.05%.

本月受访的基金经理中,有三位下个月的资产配置保持不变,较上月的五位有所减少,有四位基金经理预期会增持股票.

**金融股建议配比明显上升**

在本月调查中,各板块建议配比变动较明显.金融地产及机械金属等周期股,成为基金经理调增的主要对象.这些板块因估值低,亦是近期大盘反弹中的明星板块.

金融服务板块的平均建议配比本月为19.3%,创下九个月以来的高点,上月为15.6%;机械板块的平均建议配比本月为10.5%,亦创下去年2月以来的高点,上月为9.9%.

消费类股成为少数平均建议配比调减的板块之一,本月的平均预测值为17.5%,上月值为24.4%.近期高估值的中小板股票及消费板块持续回调,与金融地产等周期股的反弹成为股市"翘翘板"的两头.

但一位基金经理指出,"消费股的最佳买点逐步到来,经过一轮调整,估值水平已经处於较低水平."他本月对消费类股的建议配比为40%,占比最大.

以下为一些调查结果的细节(应受访者要求,将随机使用简单的A-H的代号来公布各家基金公司的预估):

1.各基金公司建议未来三个月资产配置比例(%):

基金代号 A B C D E F G H 平均值

股票 80 90 90 90 80 84 80 70 83.0

债券 10 5 10 5 15 6 0 30 10.1

现金 10 5 0 5 5 10 20 0 6.9

2.基金公司建议未来三个月资产配置的平均比例(%):

1月 11年/12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月

股票 83.0 80.6 84.4 83.6 82.8 79.3 84.5 85.6 82.5 83.9 82.8 79.4 82.8

债券 10.1 8.1 6.6 8.7 6.0 7.1 6.3 5.0 10.0 5.0 3.9 6.9 4.3

现金 6.9 11.3 9.0 7.8 11.3 13.6 9.3 9.4 7.5 11.1 13.3 13.8 12.9

3.下个月各项资产配置比例调整意向(0代表不变,+代表增加,-代表减少):

A B C D E F G H

股票 + + 0 + 0 + 0 0

债券 0 0 0 - + 0 0 0

现金 - - 0 0 - - 0 0

4.各基金公司对於三个月後沪综指能达到的位置:

基金代号 A B C D E F G

预测点位 2,200 2,500 2,200-2,400 2,200 2,500 3,000 2,300

5.下个月主要行业的建议配置比例(%):

基金代号 A B C D E F G H

汽车 8 10 5 10 5 6 5 10

消费 20 10 10 15 40 25 20 0

电子技术 10 0 5 5 5 6 5 10

金融服务 25 30 20 10 10 24 10 25

金属及产品 0 10 5 5 0 8 5 10

房地产 5 15 10 10 20 6 5 0

交通及基础设施 10 10 10 5 0 5 5 0

能源 5 5 15 5 10 8 5 10

机械 10 0 10 10 10 4 5 35

其他: 7 10 10 25 0 8 35 0

6.主要行业配置的平均建议比例(%)

1月 11年/12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月

汽车 7.4 6.2 6.0 6.0 6.4 3.3 3.8 5.8 4.6 5.2 5.8 4.0 3.6

消费 17.5 24.4 26.3 24.0 26.9 24.6 26.9 23.1 25.9 20.2 19.1 22.5 21.3

电子技术 5.8 6.0 7.4 7.1 5.8 5.1 5.1 5.0 4.8 4.8 5.7 8.6 8.6

金融服务 19.3 15.6 14.8 17.0 19.0 16.6 10.6 16.3 18.1 20.6 18.3 10.6 14.0

金属 5.4 3.8 4.9 4.4 4.8 7.4 8.1 5.8 5.1 5.7 6.8 7.0 7.3

房地产 8.9 8.7 8.1 7.8 6.9 10.6 8.8 5.6 8.3 7.3 6.8 4.0 7.2

交通及基建 5.6 5.6 4.4 4.8 2.5 3.6 4.0 6.0 5.9 5.8 6.9 6.1 5.8

能源 7.9 7.3 7.9 8.9 6.9 10.8 10.5 10.6 9.6 10.8 12.0 11.1 9.9

机械 10.5 9.9 8.6 9.4 8.6 8.8 8.1 9.6 7.1 8.6 9.7 13.0 11.6

其它 11.9 12.6 11.8 10.6 12.4 9.3 14.1 12.3 10.6 11.1 9.0 13.0 10.8 (完)

--审校 丁淑琴

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