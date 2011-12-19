调查：未来三个月金价料下滑

* 多数受访者预计明年第一季金价走软

* 2012年下半年之前金价料不会重返纪录高位

* 该预期将引燃黄金进入熊市的忧虑

路透纽约12月16日电---路透对20名对冲基金经理、分析师和交易商的访查显示,未来三个月金价将跌破每盎司1,500美元,而且至少在2012年下半年以前不会重返9月所及的纪录高位.

金价本月以来已经下跌11%.上述暗淡预期可能引燃金价长达逾10年牛市接近结束,将进入熊市的忧虑.

大约有一半的受访者预计,明年第一季金价将降至每盎司1,450美元,有三位受访者预计金价最低见1,400美元.

金价上周触及两个半月低位1,560美元,黄金已失去其避险功能.

"令人警讶的是,在头条(headline)风险更甚以往的情况下,黄金竟然自高位下滑,"瑞士商品避险基金Tiberius执行长Christoph Eibl表示.

"我们相信在2012年,黄金在所有的金属当中的表现将最差,"Eibl指出.

自全球信贷紧缩於2008年9月达到最高峰以来,黄金遭逢第二严重的打击,第四季料将创下首见的季度跌幅.

美国商品交易管理委员会(CFTC)周五公布的数据显示,投资黄金期货及期权的基金经理连续第二周削减多头仓位,此亦为一利空讯号.

**前景看坏**

而黄金的长线前景也不再看俏,逾半受访者预计,至少在2012年下半以前,金价不太可能再创新高.

四名受访者预期,至少在2014年以前,金价不会续创新高.

各国央行不会立即放松货币政策或出台经济刺激措施,已经促使基金经理转为看空金价,即使黄金传统上被视为动荡时期的避风港.

"对我而言,黄金目前没什麽吸引力,因为我们看不到任何通胀威胁,"投资公司DoubleLine Capital的商品投资组合经理Jeffrey Sherman说.

**牛市终结?**

黄金与股市和工业商品等风险资产的走势日益趋同.但上周出现例外,金价下挫7%,而标准普尔500指数跌幅仅为3%.

金价跌破坚守近三年的200日移动均值,引致一位有名的市场观察人士称长达十年的看涨周期结束.

"一个真正的熊市开始了,牛市终结了,"资深交易商Dennis Gartman说.他长期以来一直看涨黄金,於上周完全退出黄金投资.

自9月以来,金价一直逊於路透/Jefferies/商品研究局(CRB)指数.CRB和欧元的表现,而标普500指数.SPX同期录得微小涨幅.(完)

--编译 杜明霞/龚芳/王兴亚;审校 吴云凌

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