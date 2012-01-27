调查：今年金价预计连续第12年上涨

人物特写：郭树清接掌银监会 起舞中国金融监管机构改革
路透上海2月24日 - 山东省省长郭树清，中国金融领域经历最多、地方工作经验最为丰富的学者型官员，即将接任银监会主席，担起引领新一轮金融监管机构改革的重任。
* 2012年黄金均价预计将达到每盎司1,765美元
* 现货金均价明年料达到每盎司1,835美元--调查
* 超低利率和央行需求支撑金价
* 2012年白银均价预计将跌至每盎司33.21美元
路透伦敦1月26日电---路透调查周四显示,黄金过去10年的破纪录涨势预计将延续到今年和明年,因货币政策仍保持宽松,且各国央行增加储备.
白银去年价格剧烈波动令投资者望之生畏,预计今年将连续第二年下跌.
路透1月对45位分析师进行调查,结果显示预测2012年平均现货金价格每盎司1,765美元,较去年平均价1,544美元高出14%.去年均价与2010年每盎司1,228美元相比已高出26%.
美国联邦储备委员会(美联储)本周承诺将在数年内维持超低利率水平,同时联储有关新货币宽松政策的暗示料引发黄金进一步上涨,并令持有黄金机会成本较低,美元则受抑制.
"这消除了多数黄金投资人的主要风险,也就是实质利率走高."麦格理分析师Hayden Atkins称."这将是影响黄金的关键点,看来只会继续创新高."
瑞银集团、摩根士丹利和法国兴业银行等数家大型银行预计,黄金平均价格将突破2,000美元水平,远高於去年9月的纪录高位1,920.30美元.这些银行的预估,突显出黄金自2001年平均价格270美元开始启动的涨势.
不过,去年底美元强势迹象令投资者不安,而对於股票等其他资产的兴趣增加,则可能令交投震荡.
多国央行的低利率承诺稳定支撑金价,官方在金市由卖出转为买入的动作,亦提供支撑.去年各国央行购买黄金数量为1964年以来最高.
欧元区主权风险担忧引发2011年欧洲和其他地区出现大量黄金买盘,因投资者分散处理欧洲资产.不过近几个月来,欧债危机所提供的支撑已减少.
2013年,黄金预计将进一步上涨,不过上涨速度会再次放缓.明年黄金价格预估均值为每盎司1,835美元,只比今年预估值上升4%.
**白银**
另一方面,今年现货银平均价格预计将从去年每盎司34.99美元的中值价格水平降至33.21美元,较当前水平变动不大.
投资者仍避开白银,去年春季白银触及纪录高位後,在五个交易日内大跌了三分之一.
"去年白银剧烈的价格波动暂时降低了投资者兴趣,"瑞银分析师Edel Tully说."市场需要新的刺激因素来鼓励更多人入市."
"我们仍不排除白银可能再度挑战每盎司50美元.鉴於我们认为黄金将在未来一年创下新高,白银可能也会部分受益,"她补充道.
受访分析师认为,2013年白银价格将升至每盎司35美元,高於今年价格预期,不过仍远低於去年创下的每盎司49.51美元纪录高位.(完)
--编译 洪曦;审校 蔡美珍
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