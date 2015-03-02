调查：金融机构固收部门继续降息降准预期浓厚 中国宽松周期或启动

路透上海3月2日 - 2015年第3期汤森路透中国固定收益市场展望的参与机构及人士预期，中国3月降息后，二季度仍将继续降息降准，年内继续降准的频率并将高于降息，中国较有可能启动了宽松周期的序幕。

中国通缩压力难消，宽松政策将可对冲资本流动、利率市场化等因素带来的资金面利空影响，债券牛市继续有支撑；但欧洲和日本经济逐步改善，其风险资产涨势强劲，将可能加剧外围资本波动，并给国内流动性带来干扰。

另外，考虑央行此次周末降息发生在展望调查结果回收之后，本期设计了补充问卷调查，面向银行、保险、券商、基金等市场人士，相关结果并同步呈现。

补充问卷调查显示，43.08%和40%的参与人士分别预测年内还会有1次和2次的降息（以每次0.25%的幅度），并且超过80%的参与人士预测下一次降息会发生在第二季度。

央行2月降准后，3月降准预期有所减弱，但近七成的参与机构认为，未来三个月大型存款类机构法定存款准备金率会下降至19%。而从补充问卷调查结果来看，超过80%的参与人士，预测年内继续降准的次数会达到2次及以上(以每次0.5%的降幅预测)，且下一次降准最有可能发生在二季度，市场降准预期仍然较高。

展望结果并显示，今年3月全月银行间存款类机构隔夜质押式回购加权平均利率和七天期该利率，以及三月期Shibor的预测均值分别为2.7013%、3.8373%和4.7391%，分别较2月全月实际均值下降41个基点(bp)、76个bp和17个bp。

此外，参与机构对中央国债公司国债、金融债及AAA与AA评级中短期票据的到期收益率估值，今年3月末预测均值较2月底实际值，除了5年期AAA中票收益率略看升外，其它降幅在0-12个bp之间，金融债降幅大于国债，信用债短期降幅大于长期。

2015年第3期展望调查共有50家机构参与。其中银行类参与机构包括中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)、农业银行(1288.HK)(601288.SS)、中国银行(3988.HK)(601988.SS)和建设银行(601939.SS)(0939.HK)等19家。

证券类参与机构仍为中金公司和中信证券(600030.SS)(6030.HK)等11家，保险资产公司类参与机构有人寿资产等10家，包括债券私募基金在内的基金类参与机构10家。

补充问卷调查发放时间为3月1日下午至3月2日10点，共计回收67份有效答卷。

汤森路透于2012年推出中国固定收益市场展望调查，频率为每月一次。本期调查共涉及八大系列27个关键性指标，包括存款基准利率、准备金率、回购利率、Shibor，以及国债、金融债和信用债收益率，从而可以定量呈现中国固定收益市场的未来变化趋势。(完)

(发稿 徐永 审校)

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