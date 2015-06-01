调查：中国金融机构固定收益部门降准预期浓厚 收益率曲线平坦化

路透上海6月1日 - 汤森路透中国固定收益市场展望2015年第六期的参与机构预期，中国央行6月料维持基准利率不变，但大概率将继续降准。中国二季度经济有所改善，但实体经济信贷需求仍弱，稳增长效果待观察，中国仍需宽松货币政策护航，债券牛市未改，国债收益率曲线平坦化。

外围经济方面，欧元区复苏向好，但希腊债务问题将给欧元区带来不确定性；美国经济料继续优于预期，年内加息概率仍较大。新兴经济体整体面临的资本流动形势较为平稳，人民币汇率持稳。

半年末银行间资金面趋谨慎，但货币政策宽松基调未改，债券牛市得以整体维持，长端收益率下降幅度料大于短端，前期陡峭化的收益率曲线有望平坦化，同时随着公募债券违约数量增多，高等级信用债预期好于低的高等级。

**降准预期浓厚**

调查结果显示，79%的参与机构认为，央行6月会维持一年期存款基准利率在2.25%，显示在5月降息后，本期参与机构的降息预期已减弱；而在未来三个月内，参与机构对继续降息的预期比例仍较高，超过6成。

与此同时，中国央行2月以来保持降准降息一月一次的节奏，推高了6月的降准预期。超过半成的机构预期6月份大型存款类机构法定存款准备金率会低于18.5%。

展望结果并显示，今年6月全月银行间存款类机构隔夜质押式回购加权平均利率和七天期该利率，以及三月期Shibor的预测均值分别为1.2632%、2.1601%和3.2408%，分别较5月全月实际均值变化9个基点(bp)、10个bp和-10个bp。

展望机构预期10年国债收益率6月末为3.46%，较5月底实际值下降13个BP。

2015年第六期展望调查共有67家机构参与。其中银行类参与机构包括中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)、农业银行(1288.HK)(601288.SS)、中国银行(3988.HK)(601988.SS)和建设银行(601939.SS)(0939.HK)等26家。

证券类参与机构仍为中金公司和中信证券(600030.SS)(6030.HK)等19家，险资类参与机构有人寿资产等11家，包括债券私募基金在内的基金类参与机构11家。

本期新增了9家参与机构，分别是中国进出口银行、南京银行、徽商银行、银河证券、财富证券、渤海证券、华创证券、安信证券、佑瑞持投资。

汤森路透于2012年推出中国固定收益市场展望调查，频率为每月一次。本期调查共涉及八大系列27个关键性指标，包括存款基准利率、准备金率、回购利率、Shibor，以及国债、金融债和信用债收益率，从而可以定量呈现中国固定收益市场的未来变化趋势。(完)

(发稿 徐永 审校 屈桂娟)

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