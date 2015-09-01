调查：中国金融机构固收部门9月无降息预期 债市有供需压力但整体乐观

路透上海9月1日（作者 徐永） - 汤森路透中国固定收益市场展望2015年第九期的参与机构预期，央行9月维持基准利率不变，但未来降准仍有空间。中国经济下行压力有增无减，宽松货币和积极财政政策持续，金融债和信用债继续整体看好，但年内地方债务置换带来供给压力，国债略显谨慎。

美联储是否升息将成为9月全球金融市场最大的不确定性，对中国经济和人民币汇率的悲观预期最终是否会影响美国货币政策正常化进程，可能将使得议息决议前后的金融市场波动性继续加剧，中国货币政策的宽松力度以及资本管制是否会加强也将影响金融市场，这些因素将从流动性、风险偏好等方面对中国债市形成扰动。

调查结果显示，所有的参与机构认为，央行9月会维持一年期存款基准利率在1.75%；而未来三个月内，参与机构预期基准利率会继续下调25个BP的比例在25%，显示在8月意外降息，且年内降息次数已达四次的情况下，参与机构短期内对继续降息的预期明显减弱。

另外，近八成的机构预期9月大型存款类机构法定存款准备金率会保持在18%。而未来三个月，预期该准备金率会调降到17.5%的比例超过五成，显示年内市场仍有较高的降准预期。

展望结果并显示，今年9月全月银行间存款类机构隔夜质押式回购加权平均利率和七天期该利率，以及三月期Shibor的预测均值分别为1.6944%、2.4387%和3.1046%，分别较8月全月实际均值变化3个基点(bp)、-1个bp和0个bp。

参与机构对中央国债登记结算公司国债、金融债及AAA与AA评级中短期票据的到期收益率估值，今年9月末预测均值较8月底实际值变化在-8到9BP之间，金融债及高等级信用债继续看好。

2015年第九期展望调查共有72家机构参与。其中银行类参与机构包括中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)、农业银行(1288.HK)(601288.SS)、中国银行(3988.HK)(601988.SS)和建设银行(601939.SS)(0939.HK)等29家。

证券类参与机构仍为中金公司和中信证券(600030.SS)(6030.HK)等19家，险资类参与机构有人寿资产等11家，包括债券私募基金在内的基金类参与机构11家。

汤森路透于2012年推出中国固定收益市场展望调查，频率为每月一次。本期调查共涉及八大系列27个关键性指标，包括存款基准利率、准备金率、回购利率、Shibor，以及国债、金融债和信用债收益率，从而可以定量呈现中国固定收益市场的未来变化趋势。(完)

(审校 林高丽)

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