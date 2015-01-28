调查：2015年铁矿石均价料降至纪录低点 供应过剩难以消化

路透新加坡1月28日 - 路透调查结果显示，由于供应过剩加剧，且担心大买家中国经济大幅放缓，这将导致2015年铁矿石平均价格降到纪录低位。

分析师认为，一些低成本大型矿商一心想通过最大程度提高产量来把较小的对手挤出市场，今年全球铁矿石供应可能至少增长1亿吨，达到14亿吨左右，从而给铁矿石现货价格带来沉重压力。2014年现货价格几乎跌掉了一半。

据路透访问的13名分析师的预估中值，指标62%品级的铁矿石今年平均价格将为每吨68美元，大大低于2014年的97美元，以及2009年创下的前次低点86美元。他们预测2016年均价进一步跌至65美元。

现货铁矿石价格周二触及62.80美元，根据The Steel Index从2008年年底开始汇集的资料，这仅略高于2009年3月的纪录低点59.10美元。

“主要生产商坚决扩张市场占有率，无法避免地导致低价情况持续更久，”Julius Baer分析师Carsten Menke指出。

巴西的淡水河谷(VALE5.SA)、澳洲的力拓(RIO.AX)(RIO.L)、必和必拓(BHP.AX)(BLT.L)、及Fortescue Metals Group (FMG.AX)都认为，自己的低成本产量，让他们能够在价格下跌时依然获利，这些业者牺牲效率较差的生产商，扩大自己的市场份额。

分析师指出，随着较小型矿商关闭而来的供应下降，对价格没有什么支撑；去年5月铁矿石跌落100美元之后，持续处于跌势。

花旗集团称，现货价可能在第三季跌到低见53美元。(完)

各机构的铁矿石年度价格预测图表(link.reuters.com/xyt83w)

各机构的铁矿石季度价格预测图表(link.reuters.com/tyt83w)

中国铁矿石进口及钢铁产量预测图表(link.reuters.com/zyt83w)

(编译 张涛/蔡美珍；审校 高琦/艾茂林)

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