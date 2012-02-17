调查：日本经济料在今年逐步复苏 灾後重建步伐加快

路透东京2月17日电---周五公布的一份路透调查显示,日本经济在2012年将逐步复苏,因去年3月灾後重建工作被延迟後终於加快了脚步.

分析师称,虽然年初以来市场对欧元区债务危机的忧虑有所下降,但金融市场动荡不断或将妨碍日本经济强劲复苏.

2月10-16日对约30位分析师的访查显示,日本1-3月经济料成长0.4%,4-6月或成长0.5%.

此次调查预估与1月时的调查结果基本没有变化,尽管本周公布数据显示,日本去年10-12月经济萎缩幅度是分析师预估的两倍.

调查显示,在始於4月的财年,日本经济料将扩张1.8%,3月31日止的财年料萎缩0.5%,基本与前次调查结果一致.

3月日本发生震灾和福岛核危机後,日本政府计划斥资18万亿(兆)日圆(2,300亿美元)用於灾後重建,并促进经济成长.

"日本经济2012/13财年增幅可能将达到1%区间的上端,受助于国内需求逐渐复苏及重建投资,"Itochu Economic Research Institute首席分析师丸山义正称.

"不过经济增长将不够强劲,欧元区主权债务问题带来的全球风险结构没有改变,日圆自去年夏季快速升值产生的不利影响将因一些时滞效应而加强."

分析师还坚持认为,日本今年出现经济衰退的机率为30%.

他们表示,日本已自3月灾害和泰国严重洪灾导致的供应受限中复苏,美国经济表现稳固料将有助於缓解日本未来数月的出口下降局面.

不过日本核电发电量下降导致燃料进口成本上升,以及日圆进一步升值可能损及商品出货和生产.

日本一直疲於遏制日圆升值,决策者担心日圆坚挺可能迫使制造商把生产地点迁往海外,从而导致日本产品的竞争力下滑.

日圆/美元跌至逾三个月低点,进一步远离去年10月31日触及的纪录高位75.31.日本央行周二意外放宽货币政策.

但分析师称,现在判断美元是否将继续上涨还为时过早.2月2日公布的另一份路透调查结果显示,日圆/美元在半年和一年後分别报78日圆和80日圆.

日本政府在10月31日单方面干预市场时抛售了创纪录的8万亿(兆)日圆,在11月初的行动中又抛出1万亿日圆.

**日本央行的前景**

受到政治压力的日本央行周二曾意外宣布,将资产购买规模扩大10万亿日圆,并设定1%的通胀目标,预示会为摆脱通缩采取更为积极的货币政策.

此次调查显示,分析师预计,日本央行将把近零利率水准维持到至少2013年第三季,本周该央行意外之举提高了进一步采取行动的可能性.

瑞穗总合研究所资深经济分析师山本康雄称:"如果政界人士将日本央行在物价稳定方面的决定视作通胀目标,那麽要求其进一步放宽政策的政治压力或许还会增大.采取更多宽松政策的障碍已经降低."

其并称,日本央行需继续传递强有力的信号,暗示将致力於物价稳定,以推高通胀率预期.

调查显示,分析师预计本财年核心通胀率为下滑0.1%,明年为下滑0.3%.

日本2011年核心通胀率为下滑0.3%,是连续第三年呈现负增长.(完)

--编译/审校 侯向明/李爽/许娜/徐文焰/程琳/王冠中/龚芳

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