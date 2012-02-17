调查：日本经济料在今年逐步复苏 灾後重建步伐加快

欧央行执委称特朗普的简单言论忽略了事情背后的复杂性
路透伦敦2月23日 - 欧洲央行(ECB)执委兼首席经济学家普雷特周四表示，美国总统特朗普过分简单的言论对全球的社会和金融体系都构成危险，因为这些言论忽略了事情背后的复杂性。
路透东京2月17日电---周五公布的一份路透调查显示,日本经济在2012年将逐步复苏,因去年3月灾後重建工作被延迟後终於加快了脚步.
分析师称,虽然年初以来市场对欧元区债务危机的忧虑有所下降,但金融市场动荡不断或将妨碍日本经济强劲复苏.
2月10-16日对约30位分析师的访查显示,日本1-3月经济料成长0.4%,4-6月或成长0.5%.
此次调查预估与1月时的调查结果基本没有变化,尽管本周公布数据显示,日本去年10-12月经济萎缩幅度是分析师预估的两倍.
调查显示,在始於4月的财年,日本经济料将扩张1.8%,3月31日止的财年料萎缩0.5%,基本与前次调查结果一致.
3月日本发生震灾和福岛核危机後,日本政府计划斥资18万亿(兆)日圆(2,300亿美元)用於灾後重建,并促进经济成长.
"日本经济2012/13财年增幅可能将达到1%区间的上端,受助于国内需求逐渐复苏及重建投资,"Itochu Economic Research Institute首席分析师丸山义正称.
"不过经济增长将不够强劲,欧元区主权债务问题带来的全球风险结构没有改变,日圆自去年夏季快速升值产生的不利影响将因一些时滞效应而加强."
分析师还坚持认为,日本今年出现经济衰退的机率为30%.
他们表示,日本已自3月灾害和泰国严重洪灾导致的供应受限中复苏,美国经济表现稳固料将有助於缓解日本未来数月的出口下降局面.
不过日本核电发电量下降导致燃料进口成本上升,以及日圆进一步升值可能损及商品出货和生产.
日本一直疲於遏制日圆升值,决策者担心日圆坚挺可能迫使制造商把生产地点迁往海外,从而导致日本产品的竞争力下滑.
日圆/美元跌至逾三个月低点,进一步远离去年10月31日触及的纪录高位75.31.日本央行周二意外放宽货币政策.
但分析师称,现在判断美元是否将继续上涨还为时过早.2月2日公布的另一份路透调查结果显示,日圆/美元在半年和一年後分别报78日圆和80日圆.
日本政府在10月31日单方面干预市场时抛售了创纪录的8万亿(兆)日圆,在11月初的行动中又抛出1万亿日圆.
**日本央行的前景**
受到政治压力的日本央行周二曾意外宣布,将资产购买规模扩大10万亿日圆,并设定1%的通胀目标,预示会为摆脱通缩采取更为积极的货币政策.
此次调查显示,分析师预计,日本央行将把近零利率水准维持到至少2013年第三季,本周该央行意外之举提高了进一步采取行动的可能性.
瑞穗总合研究所资深经济分析师山本康雄称:"如果政界人士将日本央行在物价稳定方面的决定视作通胀目标,那麽要求其进一步放宽政策的政治压力或许还会增大.采取更多宽松政策的障碍已经降低."
其并称,日本央行需继续传递强有力的信号,暗示将致力於物价稳定,以推高通胀率预期.
调查显示,分析师预计本财年核心通胀率为下滑0.1%,明年为下滑0.3%.
日本2011年核心通胀率为下滑0.3%,是连续第三年呈现负增长.(完)
--编译/审校 侯向明/李爽/许娜/徐文焰/程琳/王冠中/龚芳
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