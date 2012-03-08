调查：日圆料将走弱 受累于日本央行扩大资产购买计划

* 日圆兑美元未来12个月的区间料为80-83日圆

* 分析师对日圆各期间的预估汇价为2011年7月以来最低

路透班加罗尔3月7日电---路透调查显示,日本央行扩大资产购买计划,以及美国再大印钞票的可能性下降,均将使日圆走低,可能无法重回引发央行干预的水平.

日圆2月在央行扩大资产购债计划後下跌约7%.另外,美国经济数据转好,降低了美国推出又一轮量化宽松的可能性.

路透调查本周访问60位分析师,平均预估中值显示,一个月、三个月、六个月後,日圆兑美元料将为80日圆.一年後汇价预估为83日圆.

的确,从美国商品期货交易委员会(CFTC)数据来看,上月底日圆仓位转为净空仓,是去年5月以来首见.显示日圆在未来数月中可能从目前水平下跌.

"美元兑日圆在2月时的反弹幅度让人意外,"三菱东京日联银行外汇分析师Lee Hardman说.

"推高美元兑日圆的主要催化剂是日本央行2月时的货币政策决定--正式设立通胀目标,并把资产购买计划扩大10万亿(兆)日圆."

各大央行倾注的资金正在增加金融市场的流动性,提振了利差交易.

不过希腊债务交换协议能否成功的疑虑犹在,日圆可能会迅速扭转下行趋势,因投资人会寻求买进避险性质的货币.

日圆年化波动率本月料将升至9.7%,2月实质波动年率为8.3%.(完)

--编译 李婷仪;审校 张涛

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