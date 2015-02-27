路透调查：中国2月官方制造业PMI料小幅回落

路透北京2月27日 - 路透综合16家分析机构预估中值显示，中国2月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计小幅回落至49.7，这一方面受春节因素影响，另一方面也是由于需求不旺的拖累。

交通银行金融研究中心研究员刘学智表示，制造业受到春节假期的影响，另外用电、耗煤量等数据预示，经济并不太好，下行压力仍大。交通银行对2月PMI的预测值为49.7。

兴业银行资金营运中心宏观分析师肖丽也认为，2月官方PMI受春节影响，而且，从需求端看没有看到好转的迹象，无论是消费还是投资都没有看到加速的迹象，高频数据也在支持经济下滑。此外，尽管未来投资有一定支持措施，但项目落地还要有一些时间。

最新公布的汇丰2月中国制造业PMI初值较上月略微上升，三个月来首次重返荣枯线之上，这归功于产出、新订单等指数的好转；不过新出口订单的恶化也显示了当前经济存在诸多不确定，仍需要政策加以支持。

2月汇丰PMI终值定于3月2日（周一）发布。

下表为过去一年官方制造业采购经理指数(PMI)历史数据一览:

__2015年____ ________________________2014年_______________________________

1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月

PMI(%) 49.8 50.1 50.3 50.8 51.1 51.1 51.7 51 50.8 50.4 50.3 50.2 50.5

“15年春节期间实体经济的表现可谓亮点难觅：2月汇丰PMI小幅回升但前两月均值在历年同期中仍处在中等偏低水平，地产销量和电力耗煤增速持续走低，就连黄金周零售销售和旅游收入增速也是再创新低。”海通证券宏观团队的研究报告指出。

他们表示，本周国务院常务会议同时提出进一步减税降费和加快水利工程建设，“双管齐下”的积极财政政策已然启动，或将有助于提振短期经济。但财政透支存在后遗症，而调结构、发掘新的增长点仍是治本之道。经济下行使得通缩压力雪上加霜，未来亟需加码宽松货币政策力度，宜尽早降息。

中国国务院本周三召开常务会议称，应对当前经济下行压力，保持经济运行在合理区间，积极的财政政策必须加力增效；并确定进一步减税降费措施、支持小微企业发展和创业创新。

据中国商务部监测，今年除夕至正月初六（2月18日至24日），全国零售和餐饮企业实现销售额约6,780亿元人民币，比去年春节黄金周增长11%，但增速下滑。

制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。

以下为各机构给出的2月中国官方制造业PMI预估详情:

机构 预估值

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华宝信托 49.7

上海证券 50.0

兴业银行 49.6

交通银行 49.7

海通证券 50.2

澳新银行 49.8

华融证券 49.5

银河证券 49.9

法国巴黎银行 49.6

Action Economics 49.7

瑞信 49.6

丹斯克银行 50.0

摩根大通 49.7

渣打 49.8

法兴 49.6

法国Natixis银行 50.0

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2月预估中值 49.7

上月 49.8

（完）

(发稿 宿泱韫； 审校 林高丽)

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