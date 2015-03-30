路透调查：中国3月官方制造业PMI料回落至49.7 政策宽松预期增强

路透北京3月30日 - 路透综合20家分析机构预估中值显示，中国3月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计进一步回落至49.7，连续第三个月低于荣枯线，并将创下2012年8月以来最低，政策进一步宽松预期或因此得到增强。

“在中国农历新年假期过后，3月通常会有所反弹的，但这次从领先指标中没有看到有反弹的迹象。”Forecast Pte驻新加坡分析师Chester Liaw表示。该机构预测3月官方PMI为49.7。

不过国内的兴业银行则稍显乐观，其预计3月PMI小幅回升至50.1。该银行认为，虽然财政稳增长措施对于增长、PPI读数、企业利润的支撑效果显现还需时间，但在低基数或季节性带动下，部分增长类的宏观指标同比读数开始出现小幅好转。

“春节过后，社会消费品零售将季节性加速；节后出口货量稳步恢复，外需尚可。”兴业银行资金营运中心宏观分析师肖丽表示，“PMI反弹主要受到订单和产出的拉动。”

最新公布的汇丰3月中国制造业PMI初值再度跌破荣枯线，并创下11个月最低，主要受到新订单和就业分项指数下滑的拖累。3月汇丰PMI终值亦定于4月1日发布。

下表为过去一年官方制造业采购经理指数(PMI)历史数据一览:

__2015年____ ________________________2014年_______________________________

2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月

PMI(%) 49.9 49.8 50.1 50.3 50.8 51.1 51.1 51.7 51 50.8 50.4 50.3 50.2 50.5

内需低迷和投资下滑导致中国经济下行压力不断加大，为支持经济增长，中国央行去年底以来已两次降息一次降准。随着前两个数据的出炉，经济低迷之势未改，市场宽松预期再起。

中国央行货币政策委员会委员陈雨露表示，价格和先行指标均表明中国经济一季度“破7”的可能性很大，要高度关注通缩；货币政策和财政政策均面临较大压力，真正的稳健很难守住。

中国央行行长周小川周日亦表示，中国必须警惕通货紧缩风险，中国的货币政策将根据自己的经济情况进行判断，包括根据结构调整、经济进入新常态的状态来进行判断。

中国央行发布调查报告显示，银行家和企业家一季度宏观经济热度指数双双下降，而储户物价满意指数较上季提高。对下季度货币政策，34%的银行家预期“趋松”，60.2%的银行家预期“适度”。

制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。

以下为各机构给出的3月中国官方制造业PMI预估详情:

机构 预估值

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华融证券 50.2

ING金融市场 50.1

兴业银行 50.1

渣打银行 50.0

摩根大通 50.0

招商证券 50.0

瑞银 49.8

华宝信托 49.8

法国兴业银行 49.7

海通证券 49.7

安信证券 49.7

法国巴黎银行 49.7

BMO 49.7

巴克莱银行 49.7

4CAST 49.7

DZ Bank 49.6

瑞士信贷 49.6

Action Economics 49.6

国泰君安 49.5

丹麦丹斯克银行 49.4

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3月预估中值 49.7

上月 49.9

（完）

(发稿 侯向明； 审校 曾祥进)

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