调查：OPEC减产协议对油价复苏的推力料被非OPEC增产打散

2016年5月30日，维也纳，石油输出国组织（OPEC）总部大楼上的组织标识和附近的一处交通标识。 REUTERS/Heinz-Peter Bader

路透12月8日 - 周四公布的一项路透调查显示，石油输出国组织(OPEC)具有里程碑意义的石油减产协议有可能会有效减少全球库存，但分析师对油价大幅上涨不抱多大希望。

如果石油输出国组织(OPEC)所有成员国都遵守11月30日的减产协议，由此带来的任何油价上涨及库存下降，都可能很快被非OPEC产油国的增产所逆转。

“中期而言，我们可以预期市场均衡状况更趋收紧，但是要实现油价实质性复苏，还需要需求大幅增长，来消化原油及油品的高库存，”汤森路透石油研究和预测主管Shakil Begg称。

路透所调查29位分析师及经济学家预测，2016年布兰特原油期货均价料每桶44.69美元，2017年均价为57.01美元，均低于大约一个月前调查结果中预测的44.78和57.08美元。

布兰特原油期货今年迄今平均约每桶44.50美元。

“这是持续期间较短的减产，针对的目标是过剩的库存，而非推升油价，这样的减产，反而可能促使美国及全球其他产油者大幅增产，”高盛在报告中表示。

OPEC本周末将与以俄罗斯为首的非OPEC产油国在维也纳举行会议，寻求非OPEC国家就削减全球过剩供应做出贡献。俄罗斯已表示将减产约30万桶/日。2017年全球供应过剩的情况将迈入第三年。

多数分析师表示，全球油市要在2017年下半年恢复平衡，就需要OPEC协议目前的六个月期限继续延长。

调查预估2016年美国原油均价为每桶43.46美元，2017年为每桶55.23美元。2016年迄今，美国原油平均每桶约43美元。

“OPEC的减产要贯穿2017年才会平衡市场，因为美国页岩油供应料在2017年涌向市场，”CRISIL Research主管Rahul Prithiani表示。

参与前次与此次调查的28名受访者中，有16位维持预估不变。

Raymond James预估2017年布兰特原油每桶83美元，为最高预估；最低则是法国巴黎银行预估的每桶50美元。(完)