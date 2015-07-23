调查：中国料将进一步降息降准 力争稳增长

特朗普当选后美国股市涨声响起 但就任后表现仍有待观察
但美国股市自从11月8日总统大选过后至今累计5.8%的涨幅，并非预示着共和党籍的特朗普就任后股市就会有好表现。若要对照参考，投资人只需要回想现任政府期间的股市波动即可。
路透北京7月23日 - 路透调查显示，中国料将进一步降息降准，以力保今年经济增长7%。
若再扩大推出的政策助力，将创下中国人行自2008/09年全球金融危机以来最强力的宽松周期。
路透调查的受访分析师指出，预计12月前中国将降息25个基点，再降准100个基点。
为刺激经济，中国央行自去年11月以来已经四次降息至4.85%，并两次下调银行存款准备金率至18.5%。
路透调查显示，这一连串放松政策举动应会帮助中国经济今年增长7%，但2016年经济增长前景料小幅恶化。
根据39位分析师的预估中值，中国经济明年料增长6.7%，略低于4月时预估的6.8%。
中国政府上周公布的数据显示，4-6月当季经济增长持稳于7%，与第一季增速相同。这与对中国经济进一步降温的押注形成鲜明对比。
“尽管最近数据显示出企稳迹象，但复苏仍处于初步阶段，因此需要进一步宽松政策来实现持续改善，”汇丰控股分析师屈宏斌在一份报告中说。
今年中国经济已经陷入艰难时期，制造业产出、零售销售和国内投资增长减速，同时房地产市场放缓令形势更加复杂。
更为糟糕的是，本月稍早股市崩跌一度使市值蒸发4万亿美元，打击了投资者信心。一些分析师目前担心，市场崩盘可能会在未来几个月拖累金融服务业，从而进一步破坏经济。
中国政府推出了多种紧急举措，使股市重新企稳。政府多次重申，相信今年经济增幅将达到7%左右，与官方目标一致。
楼市显示复苏迹象，股市也恢复一定的平静。
但分析师认为，未来一年充满挑战，工业领域仍将面临压力，国内需求也依然疲弱，仍将促使当局不断推出刺激政策。
经济增长放缓料将抑制价格压力。今年消费者物价指数(CPI)同比升幅均值料将在1.5%，是政府2015年目标3%的一半，之后会加速回升，明年达到2.0%。(完)
(编译/审校 蔡美珍/杜明霞/王颖/李春喜/郑茵)
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但美国股市自从11月8日总统大选过后至今累计5.8%的涨幅，并非预示着共和党籍的特朗普就任后股市就会有好表现。若要对照参考，投资人只需要回想现任政府期间的股市波动即可。
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