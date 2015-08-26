调查：中国今年住宅均价预计涨2% 销售回暖之势有望延续

图为上海浦东的住宅楼。 REUTERS/Carlos Barria

路透北京8月26日（作者 宿泱韫/邵晓忆） - 路透调查显示，偏宽松的货币政策环境以及楼市信贷税收优惠，将助推中国房地产市场下半年延续回暖之势，今年全年房价将温和上升，一线和部分人口净流入明显的二线城市房价上涨压力较大。

在14家接受路透调查的中外机构中，九家认为今年全国住宅均价将上涨，两家持平，两家下跌，一家未给出具体预测值；预测值从下跌2%至上涨16%不等，预估中值显示2015年房价将升2%，明年涨幅会扩大至3%。

此次调查在8月18-25日进行。多数分析师预测所依据的数据来源于国家统计局70个大中城市房价和统计局房地产销售数据、中国指数研究院的百城房价指数。2015年/2016年的房价变动幅度是指该年12月与上年12月相比的涨跌幅。

2015年住宅均价变动的预测值，与今年3月进行的调查结果一致，均为2%。

“（鉴于）信贷政策、住房公积金政策利好，自住性、改善性需求释放，全年的销售量将好于去年。”中房驰昊研究部主管胡智强表示，预计一线城市和部分二线城市的房价温和上涨，多数城市持稳，全国房价整体呈现稳定上涨。

综合受访者观点，预计今年房价上涨的主要理由包括：货币政策放松、针对房地产的信贷税收优惠及公积金政策刺激改善性住房需求，股市财富效应等，而热点城市去库存快，土地供给偏紧，加剧房价上涨压力。

交通银行金融研究中心研究员夏丹称，宽松的货币政策和积极的财政政策环境，为行业注入充足流动性；降息使购房成本有效减少，同时直接指向房地产行业的信贷优惠、财税补贴也在为需求去杠杆，拉动购房需求持续入市；而热点城市去库存过快，供给不足，土地市场交易冷清但地价未降，对未来房价亦形成压力。

自去年起中央地方多次出台宽松政策，从降准降息，到更有针对性的“930”、“330”新政，从金融、税收、公积金等多方面为房地产提供支持。周二晚间，央行再次宣布全面降息0.25个百分点，降准0.5个百分点，至此央行年内已降息四次，基准利率降至历史低位。

对于近几个月来房地产市场销售回暖能否持续，超过半数的受访者认为可以，良好的政策环境有助于需求持续释放。

“宽松货币政策与监管政策友好度提升显着降低了购房成本，同时自有性需求持续存在，将推动楼市销售持续回暖。”光大证券首席经济学家徐高表示。

但也有受访者指出，今年销售回暖以一线和部分二线城市为主，改善需求集中释放可能会告一段落，后续需求能否跟上存疑。

当被问及今年楼市是否全面复苏时，受访者中有10位表示不会，占据绝对多数，这主要基于地区差异大，部分地方库存过高，短期难以消化的考虑。

中国房地产市场今年4、5月开始扭转颓势，销售增幅转正，房价环比亦由跌转升，最新公布的7月70城房价同比跌幅继续收窄，环比持续上升，一线城市房价涨势稳居前列，上涨压力开始浮现。不过销售转暖尚未传导到投资和新开工，房地产投资增速已从去年的10.5%降至4.3%，新开工面积则维持在两位数的负增长。

浏览中国房价数据图表，请点选链接 link.reuters.com/kan45w

**不排除局部政策支持**

中国政府今年已大力祭出全面提振房地产市场的举措，当问及今年是否还会出台政策支持楼市时，受访者中有七位认为不会，六位认为会。

认为不会的受访者表示，现有政策已经较全面，效应还在逐渐释放，随着一线城市房价回升，政策进一步刺激地产销售的空间也在变窄。

但另一些受访者强调，行业政策环境仍将保持宽松，不排除局部动作，如根据当地情况对房贷进一步松绑，公积金政策继续放宽，加大对购房的优惠补贴等。此外，央行降准降息也会利好房地产市场。

关于哪些城市会出现较大幅度的房价上涨，多数受访者提及一线城市，以及人口净流入明显的二线城市，如供求失衡的武汉、南京等。

“一线城市和常住人口增长较快城市房价会出现大幅上涨。一线城市是库存最低，而人口增速最高的城市类别，供需失衡最为严重，房价上涨基础坚固。”光大的徐高称。

在国家统计局公布的7月新建商品住宅环比上涨的城市中，四个一线城市涨幅占据前四，深圳、上海、北京和广州分别上涨6.3%、1.9%、1.4%和1.2%，已凸显出一线城市未来面临较大的房价上涨压力。

谈及目前中国房价水平与经济基本面以及发展前景的匹配程度时，14家接受调查的分析机构中，多数认为介于合适水平与极度高估之间，7为预估中值，与前次调查结果一致。（完）

(审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。