调查：俄罗斯股市明年料因经济复苏继续上涨逾10%

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透莫斯科12月7日 - 路透调查显示，俄罗斯股市到明年底预计较目前水准上涨约13%，因该国经济回归增长，并且油价走高也吸引投资者。
此外，俄罗斯放宽货币政策也将提振股市，但一些分析师指出美国升息可能带来重大风险。
对于特朗普明年正式就任后会否放松对俄罗斯的制裁，受访者的看法分歧。
俄罗斯以美元计价的RTS股票指数.IRTS今年已经攀升40%，预计2016年将收于当前水准附近。在特朗普11月赢得美国总统大选后，该股指录得约10%的涨幅。
“同其他新兴市场相比，投资者仍然更青睐俄罗斯市场，其他新兴市场在特朗普胜选后一直承压，”丹麦丹斯克银行的交易策略师Vladimir Miklashevsky说道。
路透在过去一周访问了七位分析师，调查预估中值显示，俄罗斯RTS股指在2017年底料达到1,200点，本周二收盘为1,059.27点。（完）
(编译 高琦 审校 王兴亚)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
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