调查：俄罗斯股市明年料因经济复苏继续上涨逾10%

路透莫斯科12月7日 - 路透调查显示，俄罗斯股市到明年底预计较目前水准上涨约13%，因该国经济回归增长，并且油价走高也吸引投资者。

此外，俄罗斯放宽货币政策也将提振股市，但一些分析师指出美国升息可能带来重大风险。

对于特朗普明年正式就任后会否放松对俄罗斯的制裁，受访者的看法分歧。

俄罗斯以美元计价的RTS股票指数.IRTS今年已经攀升40%，预计2016年将收于当前水准附近。在特朗普11月赢得美国总统大选后，该股指录得约10%的涨幅。

“同其他新兴市场相比，投资者仍然更青睐俄罗斯市场，其他新兴市场在特朗普胜选后一直承压，”丹麦丹斯克银行的交易策略师Vladimir Miklashevsky说道。

路透在过去一周访问了七位分析师，调查预估中值显示，俄罗斯RTS股指在2017年底料达到1,200点，本周二收盘为1,059.27点。（完）