路透调查：欧洲股市年底前将上涨 但不会刷新纪录高位

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透伦敦6月29日 - 周一公布的一项路透调查显示，欧洲主要股市2015年底之前会从现时水平处上扬，但不会刷新纪录高位。
此次调查是在上周进行的。正值希腊与国际债权人未能达成最后一刻现金换改革协议，周二的技术性违约已成定势，之后希腊将于周日就救助条件举行全民公投。
上述调查结果表明，欧洲股市将会避开希腊相关负面拖累，但却难以找回欧洲央行年初推出购债刺激计划之后投资者的热情。
尽管希腊相关担忧及固定收益市场较大波动性导致欧洲股市近日交投震荡，但欧股目前仍处于七年高位附近。
投资者称，市场下一支撑力道将取决于经济环境改善背景下企业的盈利高低。
路透对40多位交易员、基金经理和策略师调查的中值显示，预计2015年底泛欧斯托克600指数报415点，较上周五收盘价396.85点上涨5%左右，几近4月所及纪录高位415.18点。
调查显示，欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E料将在年底涨至3,794点，较上周五收盘价3,621.37点上涨5%，但仍低于年内高点。
对法兰克福、巴黎和伦敦主要股指的预期也基本相似。预计2015年德股DAX.GDAXI将以12,000点收尾，低于4月所及纪录高位12,390.75点；法股CAC 40指数.FCHI料升至5,270点，仅略低于年内高点5,283.71点；英国富时100指数.FTSE升至7,100点，同样也低于4月所及纪录高位。(完)
(编译 刘秀红；审校 屈桂娟)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。