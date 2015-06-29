路透调查：欧洲股市年底前将上涨 但不会刷新纪录高位

路透伦敦6月29日 - 周一公布的一项路透调查显示，欧洲主要股市2015年底之前会从现时水平处上扬，但不会刷新纪录高位。

此次调查是在上周进行的。正值希腊与国际债权人未能达成最后一刻现金换改革协议，周二的技术性违约已成定势，之后希腊将于周日就救助条件举行全民公投。

上述调查结果表明，欧洲股市将会避开希腊相关负面拖累，但却难以找回欧洲央行年初推出购债刺激计划之后投资者的热情。

尽管希腊相关担忧及固定收益市场较大波动性导致欧洲股市近日交投震荡，但欧股目前仍处于七年高位附近。

投资者称，市场下一支撑力道将取决于经济环境改善背景下企业的盈利高低。

路透对40多位交易员、基金经理和策略师调查的中值显示，预计2015年底泛欧斯托克600指数报415点，较上周五收盘价396.85点上涨5%左右，几近4月所及纪录高位415.18点。

调查显示，欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E料将在年底涨至3,794点，较上周五收盘价3,621.37点上涨5%，但仍低于年内高点。

对法兰克福、巴黎和伦敦主要股指的预期也基本相似。预计2015年德股DAX.GDAXI将以12,000点收尾，低于4月所及纪录高位12,390.75点；法股CAC 40指数.FCHI料升至5,270点，仅略低于年内高点5,283.71点；英国富时100指数.FTSE升至7,100点，同样也低于4月所及纪录高位。(完)

(编译 刘秀红；审校 屈桂娟)

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