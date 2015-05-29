路透调查：中国基金经理未来三个月股票建议配比降至80.6%

路透上海5月29日（作者 林琦） - 路透最新月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比下降。近期股指连续上涨，使得基金经理对市场风险和获利回吐压力产生担忧，部分基金经理调低股票持仓。

本次共有八位基金经理参与调查，本月股票建议配比由上月的81.3%降至80.6%；债券建议配比则续降至7.6%，上月为8.3%；而现金建议配比则由上月的10.5%升至11.8%。

“新发基金规模屡创新高，可能带来短期上冲脉冲，但市场风险也在增加。”上海一位基金经理表示，沪综指短期需要进一步整固，5,000点整数关口不会一跃而过。

基于本轮牛市的流动性推动特征，不少基金经理将资金面宽松作为股市未来三个月最大的机会，例如进一步降息或降准。

有七位基金经理对未来三个月沪综指点位做出预估，平均值为4,814.3点，高于上月调查时的4,578.6点和目前股指位置。基金经理对后市判断明显分歧，四位看多，最高看至5,500点，但亦有悲观者看低至4,000点。

沪综指.SSEC周五早盘收报4,625.997点，涨0.12%。截止早盘收市，沪综指5月累计涨逾4%。

**科技股仍受追捧** 本月调查中，持续火热的电子技术板块尽管估值高企，但平均建议配比却有所反弹，而低估值的汽车、金融服务、机械等板块的平均建议配比有所下降。

华南一基金经理指出，“我还是看好TMT(科技、媒体、通信)股票，估值确实是泡沫化了，但这取决于市场情绪，估值又没有参照体系，只要市场热度不消，后市还有机会。”

代表新经济的电子技术板块本月的平均建议配比为20%，为2007年开始调查以来最高，上月为18.8%；金融服务板块本月建议配比为16.9%，上月为18.1%；机械板块由上月的10.6%降至8.8%。

以下为一些调查结果的细节(应受访者要求，将随机使用简单的A-H的代号来公布各家基金公司的预估)：

1.各基金公司建议未来三个月资产配置比例(%):

基金代号 A B C D E F G H 平均值

股票 70 90 80 80 70 80 80 95 80.6

债券 10 0 10 20 0 15 6 0 7.6

现金 20 10 10 0 30 5 14 5 11.8

2.基金公司建议未来三个月资产配置的平均比例(%):

月份 5月 4月 3月 2月 1月 14/12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月

股票 80.6 81.3 79.4 83.3 82.8 85.9 86.3 80.6 77.5 77.2 81.9 79.4 76.3

债券 7.6 8.3 10.8 7.9 6.8 5.1 5.1 9.5 8.3 10.1 4.5 6.8 10.4

现金 11.8 10.5 9.9 8.8 10.4 9.0 8.6 9.9 14.3 12.7 13.6 13.8 13.2

3.下个月各项资产配置比例调整意向(0代表不变,+代表增加,-代表减少):

基金代号 A B C D E F G H

股票 - - 0 0 - 0 0 0

债券 + 0 0 0 0 0 0 0

现金 + + 0 0 + 0 0 0

4.各基金公司对于三个月后沪综指能达到的位置:

基金代号 A B C D E F G

预测点位 4,000 5,000 4,500 5,200 4,800-5,200 4,500 5,500

5.下个月主要行业的建议配置比例(%):

基金代号 A B C D E F G H

汽车 10 5 10 5 10 0 5 0

消费 20 15 30 10 10 35 15 5

电子技术 10 15 10 25 5 10 15 70

金融服务 20 20 20 10 15 30 15 5

金属及产品 10 5 5 10 0 0 5 0

房地产 10 25 10 10 5 0 5 5

交通及基础设施 0 5 5 10 0 25 15 5

能源 10 5 0 0 15 0 5 0

机械 10 5 10 10 15 0 15 5

其他: 0 0 0 10 25 0 5 5

6.主要行业配置的平均建议比例(%):

月份 5月 4月 3月 2月 1月 14/12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月

汽车 5.6 6.3 6.9 8.0 6.9 6.5 8.1 11.5 8.1 8.3 7.9 6.7

消费 17.5 17.5 15.0 16.1 17.8 14.8 18.3 21.6 28.5 23.7 20.4 19.8

电子技术 20.0 18.8 19.1 13.1 13.1 6.3 8.1 10.6 11.9 16.1 14.4 19.4

金融服务 16.9 18.1 16.3 18.9 17.8 28.8 25.0 15.8 16.0 14.8 18.5 14.2

金属 4.4 5.0 4.4 2.2 1.7 3.1 3.8 1.9 2.5 3.3 3.1 3.3

房地产 8.8 8.1 10.0 10.0 6.7 10.6 10.6 8.8 6.9 6.1 10.0 7.8

交通及基建 8.1 6.3 7.5 6.7 7.2 7.1 4.8 4.8 4.8 3.7 2.9 5.3

能源 4.4 5.0 5.3 5.6 6.7 4.4 5.0 3.1 3.1 4.4 4.4 3.9

机械 8.8 10.6 10.0 8.3 13.3 12.0 13.1 14.4 13.8 13.0 12.9 13.3

其它 5.6 4.4 5.6 11.1 8.9 6.5 3.3 7.6 4.5 6.6 5.6 6.2(完)

(审校 张喜良)

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