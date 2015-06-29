路透调查：亚洲股市上涨期望寄托于地区央行进一步降息

路透6月29日 - 路透调查显示，对中国和亚洲其他国家央行将采取更多刺激措施的预期，将可能使本地区股市较其他新兴市场更有吸引力，并推动股市在未来一年上涨。

但沪综指.SSEC可能仍是个例外，过去两周该指数重挫逾20%，因监管机构整顿融资融券业务。

不过，中国股市过去一年仍上涨逾一倍。

中国人民银行周末决定，自2015年6月28日起下调金融机构人民币贷款和存款基准利率0.25个百分点，以进一步降低企业融资成本，并有针对性地对金融机构实施定向降准，以进一步支持实体经济发展，促进结构调整。

“亚洲仍有放宽货币政策的空间...该地区的获利增长和盈利能力出众，”瑞银新兴市场地区投资长Jorge Mariscal写道。

“该地区受益于大宗商品价格低迷，并且资产负债表状况使其对全球流动性紧缩更具韧性...鉴于亚洲的防御性特征及更强的经济成长动能，亚洲表现将优于其他新兴市场。”

调查进行当周，希腊和国际债权人的债务协商进入最后时刻，但未达成协议，使得希腊周二几乎笃定会出现技术违约，之后到周日计划将举行公投。

股市分析师称，多数亚洲股市估值不大可能受到受美国联邦储备委员会(美联储/FED)升息的明显影响，因市场已大致消化了升息预期。

“美国可能升息一事，将是意料中事。虽然这可能会有一些短期影响，但不会改变长期趋势，”中投证券分析师Alex Kwok称。

调查亦显示，预测韩国综合股价指数.KS11将再上涨约5%，年底收在2,200点，距离历史高位只有大约32点。韩股上周五收在2,090.26点。

如果符合预测，韩股2015年全年涨幅将约达15%，大幅优于去年的下跌5%。

印度股市料将改写新高，由近期跌势回升。由于担心雨季降雨不足，将影响农业及推升通胀，促使央行升息，外资近期抛售印度股市。

台湾股市预计表现落后，加权股价指数.TWII年底料将持稳于9,500点。一年后预估将跌至2014年年初的9,300点。

至于今年全球股市最大黑马--上海股市，分析师指出，近期剧烈震荡情况不会持续。调查预测沪综指将走高，年底达到5,325点，与上周五收盘位4,193.638相比，上涨27%。

分析师目前预测沪综指一年后可能升至6,000点。(完)

(编译 于春红/蔡美珍；审校 王兴亚/白云)

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