调查：超半数中国出口商预计外贸放缓局面还将持续至少六个月

路透广州4月16日 - 根据路透在中国最大贸易博览会上进行的一项调查，超过半数的中国出口商预计，随着生产成本高涨以及欧洲市场需求的走软，当前的贸易放缓局面还将持续至少六个月。

在中国进出口商品交易会(春季广交会)的开幕当天，展区中挤满了外商，但他们中很多，尤其是遭受疲弱欧元冲击的欧洲商家，下单的数量似乎不如从前，而且还在跟制造商使劲讨价还价。广交会一年举办两次，分别是在春秋两季。

日前公布的经济数据显示，中国3月外贸出口意外同比大降15%，而且一季度国内生产总值(GDP)同比增长7%，创出六年新低。

据路透对广交会上90家制造商的调查，多数企业预计接下来的日子还是不好过。这90家企业主要是中小型制造商，跨越消费类电子产品、重型机械和汽车零部件等诸多领域。

受访企业平均预计，2015年订单量仅增长3.1%，而主要包含劳动力和材料的生产成本将上升6.5%。

尽管有43%的受访企业表示，预计出口会在六个月以内反弹，但有24%的受访企业认为，这股放缓趋势还将持续至少六个月，另外33%则估计这将持续一年以上。

广交会历来被认为是中国经济的晴雨表。自2009年以来，中国一直是全球最大的出口国，但是随着人民币走强、劳动力成本大幅攀升以及政府发力避免过度依赖出口，中国的第一大出口国地位正面临威胁。

许多受访企业都提到了劳动力市场持续收紧的情况，主要因为年轻的熟练工越来越难找，加之中国经济重心正在向消费和服务领域转移。(完)

(编译 刘秀红；审校 王洋)

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