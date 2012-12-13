调查: 明年美国经济仅温和增长1.9%

路透纽约/班加罗尔12月12日 - 路透调查显示,明年美国经济料继续疲软,尽管在调查期间外界普遍预期美国联邦储备委员会(美联储,FED)将在周三稍晚宣布推出更多货币刺激政策.

多数分析师将明年上半年的成长预估下调至路透开始对该期间成长预估进行调查的一年多以来的最低水平.对当前季度的预估值也被再次下修.

这突显出全球经济前景仍非常脆弱,因巴西和印度等许多大经济体急剧放缓,中国经济增长也仅出现复苏的初步迹象.

德意志银行资深美国经济分析师Carl Riccadonna说,"全球经济成长乏力的国家太多,不能支持出口增长.这表现在欧洲和日本的衰退,(以及)中国在今年很多时间里增长放缓."

"(美国)出口可能拖累本季的经济增长,这是自衰退时期贸易下滑以来首见."他说.

前景主要取决于政界人士是否能达成一致以避免财政悬崖,即一系列明年自动生效的增税和减支措施.由此产生的不确定性已经打击了企业信心,并影响了就业.

调查显示,第四季经济环比增长年率料仅为1.2%,较11月调查时的增长1.6%大幅下降,也低于经济的增长潜能.

出口疲弱拖累增长,而且飓风桑迪10月袭击了美国东海岸,导致纽约市和周边的的大部分地区关闭数日,对企业和基础设施带来破坏.

2013年全年增长预估也降至1.9%,远低于美联储9月时预估的增长2.5%至3.0%,也创下今年对2013年调查预估的最低值.

目前为止,市场一直对美国政府将避免财政悬崖持乐观态度.美国股市已扳回11月6日总统大选后的所有失地,标准普尔500指数.SPX本月迄今也累计上扬近1%.

但国会传来的信号好坏不一,目前还没有具体迹象显示将在年末的最终期限前达成协议.(完)

(编译 许娜; 审校 郑茵)

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