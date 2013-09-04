调查：美国8月非农就业增长料加速 或支持美联储削减购债

* 8月非农就业岗位料增加18万个

* 失业率料持稳在7.4%

* 平均时薪和每周工时或回升

* 就业报告或支持美联储缩减购债

路透华盛顿9月3日 - 美国雇主8月或增加聘雇，这将为美国联邦储备委员会(美联储/FED)本月稍晚决定开始缩减购债铺平道路。

据路透调查结果显示，分析师估计8月非农就业岗位增加了18万个。这高于7月的16.2万个。失业率料持稳在四年半低点7.4%，因有更多的人寻找工作，这可以体现对就业市场的信心。

劳工部将于周五1230GMT发布非农就业报告，美联储将于9月17-18日召开政策会议。

许多分析师相信美联储会在此次会议上决定开始削减目前为每个月850亿美元的购债规模。

“目前来看，是要在9月会议上开始削减购债，”High Frequency Economics的首席美国分析师Jim O'Sullivan说。其并称，“即便本周非农报告弱于预期，也无法阻止此计划，因为有证据显示就业市场在改善。”

8月初请失业金人数趋于减少，显示就业增长情况改善。在非农报告调查当周，初请失业金四周均值接近六年低点。

另外，美国经济谘商会调查显示，8月消费者对就业市场感到乐观，预期就业岗位增多的受访者比例上升。

“8月迄今，我们手头的数据表明就业越来越好，”RBC资本市场的资深美国分析师Jacob Oubina说。

**或可减轻对经济成长的担心**

如果分析师预测准确的话，本次就业报告或可减轻对第三季经济成长放缓的担心。此前公布的7月消费者支出、房屋建筑、新屋销售、耐久财订单和工业生产数据较为疲弱，加深了这种忧虑。

第二季经济成长环比年率为2.5%，许多分析师预期下半年成长将会加快。今年的就业岗位增速平均为每月19.2万个。

估计8月就业报告的其它细节也相当令人鼓舞，平均时薪和每周平均工时料均呈现增长，此前在7月这两个指标双双下滑。

8月平均时薪料上升0.2%，7月曾下降0.1%，但这是在6月劲增10%、创2008年以来最大单月增幅之后，因此并未受到重视。

“如果以年增长率的角度来看，该数据确实相当稳定，看不到有任何趋缓的证据，”High Frequency Economics的O'Sullivan说。

每周平均工时料从7月时触及的六个月低点34.4小时回升至34.5小时。

8月就业岗位增长料再度全部来自民间部门，政府部门就业岗位数量持平。

由于华盛顿方面削减预算，联邦政府雇员人数减少，但各州和地方政府裁员亦减少。

在民间产业内，制造产业就业岗位料连续第二个月增加，但增幅恐怕不大，因雇主采取让现有员工加班的办法。

“在制造领域，工作时间似乎普遍延长，因7月和8月订单均出现增长，”RBC Capital Markets的Oubina说。

“这应该开始带动生产和就业的增加，但鉴于当前环境，或许只是工作时间出现延长，而非就业人数真正增加。”(完)

(编译 侯向明/郑茵 审校 张涛/张荻)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。