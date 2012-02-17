调查：美交易商预计美联储在2014年上半年升息

欧央行执委称特朗普的简单言论忽略了事情背后的复杂性
路透伦敦2月23日 - 欧洲央行(ECB)执委兼首席经济学家普雷特周四表示，美国总统特朗普过分简单的言论对全球的社会和金融体系都构成危险，因为这些言论忽略了事情背后的复杂性。
路透纽约2月16日电---纽约联邦储备银行周四公布了一项1月的调查显示,美国初级交易商平均预估美国在2014年上半年上调利率的机率最高.
但调查显示预期首次升息在2014年下半年的机率也差不多高,在此同时,预期首次升息在2014年之前或之後的逐渐减少.
初级交易商预估中值为,美国联邦储备委员会(美联储)料在2014年第二季升息,为2008年12月降息至近零水准後首次升息.
该调查是在美联储1月24-25日政策会议前所进行.联储在1月会议结束後称,利率可能至少在2014年底前都将维持在极低水准.联储主席贝南克在该次会议後,对近日经济改善表达了审慎态度,为联储进一步购债以提振增长留下伏笔.
初级交易商预估中值显示,美国2011年第四季失业率料为8.7%,今年第四季料为8.5%,2013年第四季料为8.1%.
美国政府本月稍早的报告称1月失业率为8.3%.
对比美联储12月调查,当时初级交易商预期2014年中段开始升息的机率为45%.
路透2月初对初级交易商的调查显示,多数交易商仍预期联储可能在今年推出另一轮大规模刺激计画,以巩固经济复苏.
纽约联储在其1月调查报告称,"数家交易商还对未来两年进一步资产购买的可能性发表意见,一些交易商具体预计购债行动将集中在机构抵押支持证券(MBS)."(完)
--编译 张若琪;审校 王冠中
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