调查：美交易商预计美联储在2014年上半年升息

路透纽约2月16日电---纽约联邦储备银行周四公布了一项1月的调查显示,美国初级交易商平均预估美国在2014年上半年上调利率的机率最高.

但调查显示预期首次升息在2014年下半年的机率也差不多高,在此同时,预期首次升息在2014年之前或之後的逐渐减少.

初级交易商预估中值为,美国联邦储备委员会(美联储)料在2014年第二季升息,为2008年12月降息至近零水准後首次升息.

该调查是在美联储1月24-25日政策会议前所进行.联储在1月会议结束後称,利率可能至少在2014年底前都将维持在极低水准.联储主席贝南克在该次会议後,对近日经济改善表达了审慎态度,为联储进一步购债以提振增长留下伏笔.

初级交易商预估中值显示,美国2011年第四季失业率料为8.7%,今年第四季料为8.5%,2013年第四季料为8.1%.

美国政府本月稍早的报告称1月失业率为8.3%.

对比美联储12月调查,当时初级交易商预期2014年中段开始升息的机率为45%.

路透2月初对初级交易商的调查显示,多数交易商仍预期联储可能在今年推出另一轮大规模刺激计画,以巩固经济复苏.

纽约联储在其1月调查报告称,"数家交易商还对未来两年进一步资产购买的可能性发表意见,一些交易商具体预计购债行动将集中在机构抵押支持证券(MBS)."(完)

--编译 张若琪;审校 王冠中

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