调查：美国经济料积聚动能 惟油价助长通胀预期

路透纽约3月14日电--路透调查显示,今年美国经济在第一季表现迟滞後将增加动能,即使高油价的潜在威胁令分析师调升其通胀预期.

分析师仍预估美国联邦储备委员会(FED)很有可能会在2014年底前调升利率,但机率从上个月调查的50%降至略高於40%.

一连串优於预期的数据,包括美国非农就业人口连续第三个月增加超过20万个,使得各界对美国经济基本力道的乐观看法升温.

尽管就业数据变得更好,然第一季相较於去年第四季,经济成长的脚步呈现放缓,预估今年料将稳定回升.

风险之一是高油价和汽油价格有可能开始打击消费者.先前2007-09年的经济衰退、高失业率及房价挫跌,已经让消费者苦不堪言.

"这是头号隐忧,"Moody's Analytics首席分析师Mark Zandi表示.

根据调查,上周美国汽油均价达每加仑3.81美元.Zandi表示,价格在迈入夏季驾车季时甚至可能会更高.他预估汽油价格将升至每加仑逾4美元.

路透对逾80位分析师调查所得的预估中值为,2012年第一季经济成长环比年率为1.9%,略低於前次调查的成长2.0%.

接下来一季的成长料加速至2.2%.2011年第四季时为3.0%.

路透调查显示,整体而言,继2011年成长1.7%後,今年经济平均料成长2.2%,2013年料小幅增速至2.4%.

分析师亦调高其通胀预估.

第一季消费者物价指数(CPI)平均料增加2.8%,高於2月路透调查时预估的2.5%,且为15次调查中最高的预估值.

分析师对今年全年CPI的预估为2.2%,略高於上次调查的2.0%.明年料将放缓至2.1%.(完)

--编译 戴素萍;审校 龚芳

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