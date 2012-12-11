调查：美国楼市复苏明显 明年房价料加速上涨

焦点：英国排兵布阵准备打响退欧大战 欧盟27国如何接招将受考验
英国首相特雷莎·梅(Theresa May)称，她将在本月提交英国退欧书面文件。欧盟作何反应将在一定程度上决定6,500万英国人以及其他27个欧盟成员国民众世世代代的前途命运。
* 预测房价将再度上涨
* 房地产价格上涨不大可能推动消费支出
路透纽约12月10日电---美国楼市复苏的脚步正显得越发稳健,经济分析师对明年房价上涨也越来越有信心.在周一公布的路透最新调查结果中,受访分析师再度上调预测.
调查中提供价格预测的23位受访分析师预估中值显示,以标准普尔/Case-Shiller 20个大都会地区房价指数来衡量,2013年房价料上涨4.0%.
9月进行的前次调查中,预估涨幅为2.5%;而在7月调查中预估涨幅仅为1.8%.
"我们距离希望更进一步.方向已经明确,前景也更加光明.但我们仍未摆脱困境.距离楼市恢复正常还有很长一段路要走,"巴克莱资本资深美国经济分析师Michael Gapen说.
受访者预估2012年房价料涨2.5%,涨幅亦高于9月调查时预估的1%.
受访者还预计2014年房价也有望上涨4.0%.
"如果看一下更加广泛的楼市指标,很明显情况正在一个季度一个季度地变得越来越好,"德意志银行首席全球分析师Torsten Slok说.
"如果说楼市存在什么可能性,也肯定是上行的可能."他补充说.
标准普尔/Case-Shiller指数显示,9月房价较上年同期上涨3.0%.该指数虽然处于上升趋势,但2012年第三季的水平也仅相当于2003年中期,当时距离楼市开始下滑导致美国乃至全球经济衰退有六年时间.
虽然人们越来越担心,如果国会无法达成协议,明年初美国将启动节支增税举措,但摩根大通分析师Daniel Silver表示,并不认为这会扭转楼市的走向.
"也许围绕财政悬崖会有一点不确定性,但我并不认为这会成为影响楼市的主要因素,"他说.
楼市复苏的一个主要原因是就业增长的加快,就业虽仍相对疲弱,但毕竟已经出现缓慢的改善.
路透调查中,多数分析师认为地产价格上涨对于刺激消费者支出和2013年整体经济增长产生不了什么影响.27位答复该问题的经济分析师中有17位预测"影响较小",三位认为"影响非常小".
对于"影子库存"的担忧也有所减弱:24位回复该问题的分析师中有19位表示,他们相信月度止赎总量已经见顶.影子库存是指那些有可能陷入止赎而大批涌入市场的住宅.
本次路透调查共计访问了29位分析师.(完)
--编译 郑茵;审校 隋芬
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