调查：美国股市多头料延续至2017年 然特朗普政策是一大变数

路透纽约12月7日 - 路透调查策略师的结果显示，美国股市自2009年以来的多头走势料延续至2017年，但前提是美国总统当选人特朗普利用基础建设支出及解除金融管制刺激经济的措施获得通过。

不过特朗普考虑实施新的进口关税，以及美元可能走强等威胁，令多头看法受到箝制，预料2017年底时标准普尔500指数将较当前水准上涨约6%。

路透调查约40位策略师的预估中值显示，标准普尔500指数2017年底将收在2,350点，2016年底则是收在2,210点。该指数周二收报2,212.23点。

自从代表共和党的特朗普赢得11月8日美国总统大选以来，美国股市大幅上涨，并创纪录新高。

选前特朗普提出的种种备受争议政策所带来的疑虑，已经被减税、解除管制及扩大支出等承诺的乐观期待所盖过。标准普尔500指数今年至今上涨8%，选举后以来这几周的累计涨幅超过2%。

“目前看来多头仍延续，风险在于像我这样抱持非常乐观看法的人恐怕都过于保守，”纽约RBC Capital Markets首席股票策略师Jonathan Golub表示。他预估标准普尔500指数2017年底将收在2,500点，为受访者中预估最高者之一。

标准普尔500指数自2009年几乎每年都上涨，只有在2011年收平，以及在2015年收小跌。

策略师多表示，2016年企业获利成长表现疲弱，预期明年股市涨势中将有部分是受到企业获利弹升所带动。

汤森路透数据显示，分析师预期标准普尔500指数成分股2017年获利成长幅度达12.4%，2016年的预估增幅则只有0.9%。

多位策略师指出，获利需要增加，才能避免股票估值过于昂贵，根据汤森路透数据，目前标准普尔500指数的预估市盈率(本益比)约为17倍，长期均值则约为15倍。

许多分析师预期将有不错表现的类股包括科技、工业以及可望受惠于经济改善的其他景气循环股。许多策略师也看好金融股，由于特朗普计划解除金融业的管制，金融股自选举过后强势上涨。

在预期表现较差类股方面，策略师比较不看好公用事业以及那些在升息环境下往往会表现落后的个股。

虽然多数分析师似乎都看好明年涨势，但仍充满不确定性，特别是没有人知道特朗普的计划是否能真的作为政策执行。

策略师也提到，可能出现的贸易摩擦及保护主义政策，是明年最大的疑虑。

“若特朗普推动具有冲突性的贸易议程，股市涨势可能缩水，”Prudential International Investments董事总经理John Praveen表示。

美元自美国总统大选过后大幅上涨，若延续此一势头，恐将打击美国跨国企业的获利。

此次路透调查预估的标准普尔2017年年底点位，高于10月时预估的2,310点。

路透调查显示，道琼工业指数2017年料收报20,450点，较周二收盘点位19,251.78上涨6%。(完)