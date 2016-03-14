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时事要闻 | 2016年 3月 14日 星期一 09:38 BJT

中国人大和政协十二届四次会议日程表（3月14日-16日）

3/14(一)

10:00 深化出租汽车改革与发展记者会（交通运输部部长杨传堂）

15:00 政协十二届四次会议闭幕会

3/15(二)

10:00 棚户区改造和房地产工作记者会（住建部部长陈政高）

3/16(三)

09:00 全国人大会议闭幕会

李克强总理举行中外记者会

注：信息来自全国人大网站(www.npc.gov.cn)、全国政协网站(www.cppcc.gov.cn)(完)

(整理 黄凯)

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