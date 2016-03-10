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时事要闻 | 2016年 3月 11日 星期五 07:41 BJT

中国人大和政协十二届四次会议日程表 （3月11日-16日）

3/11(五)

09:00 政协十二届四次会议第三次全体会议

10:00 加强生态环境保护记者会（环保部部长陈吉宁）

14:30 政协记者会：提振经济发展信心（傅成玉、孙荫环）

16:15 人大监督工作记者会

3/12(六)

10:00 金融改革与发展记者会（中国人民银行行长周小川）

14:30 国企改革记者会（国资委主任肖亚庆等）

15:00 政协十二届四次会议第四次全体会议

16:15 银监会、证监会、保监会联合记者会（尚福林、刘士余、项俊波）

3/13(日)

09:00 十二届全国人大四次会议第三次全体会议

3/14(一)

10:00 深化出租汽车改革与发展记者会（交通运输部部长杨传堂）

15:00 政协十二届四次会议闭幕会

3/15(二)

10:00 棚户区改造和房地产工作记者会（住建部部长陈政高）

3/16(三)

09:00 全国人大会议闭幕会

李克强总理举行中外记者会

注:信息来自全国人大网站(www.npc.gov.cn)、全国政协网站(www.cppcc.gov.cn)(完)

(整理 黄凯)

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