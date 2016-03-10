中国人大和政协十二届四次会议日程表 （3月11日-16日）

韩国法院驳回检方拘捕李在镕的请求 称目前无此必要
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
3/11(五)
09:00 政协十二届四次会议第三次全体会议
10:00 加强生态环境保护记者会（环保部部长陈吉宁）
14:30 政协记者会：提振经济发展信心（傅成玉、孙荫环）
16:15 人大监督工作记者会
3/12(六)
10:00 金融改革与发展记者会（中国人民银行行长周小川）
14:30 国企改革记者会（国资委主任肖亚庆等）
15:00 政协十二届四次会议第四次全体会议
16:15 银监会、证监会、保监会联合记者会（尚福林、刘士余、项俊波）
3/13(日)
09:00 十二届全国人大四次会议第三次全体会议
3/14(一)
10:00 深化出租汽车改革与发展记者会（交通运输部部长杨传堂）
15:00 政协十二届四次会议闭幕会
3/15(二)
10:00 棚户区改造和房地产工作记者会（住建部部长陈政高）
3/16(三)
09:00 全国人大会议闭幕会
李克强总理举行中外记者会
注:信息来自全国人大网站(www.npc.gov.cn)、全国政协网站(www.cppcc.gov.cn)(完)
(整理 黄凯)
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)
路透伦敦1月18日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯表示，在首相特雷莎·梅公布了退欧谈判概要后，政府已经收到来自布鲁塞尔方面的正面回应。