李克强：今年铁路投资和在建水利投资规模均超8,000亿元

路透北京3月5日 - 中国国务院总理李克强周四称，今年中国将增加公共产品的有效投资，铁路投资要保持在8,000亿元人民币以上，在建重大水利工程投资规模亦超8,000亿元。

李克强在全国人大上所作的政府工作报告指出，今年中央预算内投资增加到4,776亿元，但政府不唱“独角戏”，要更大激发民间投资获利，引导社会资本投向更多领域。

“确保完成“十二五”（2011-2015年）规划重点建设任务，启动实施一批新的重大工程项目，”总理称。

他并称，这些项目主要包括棚户区和危房改造、城市地下管网等民生项目，中西部铁路和公路、内河航道等重大交通项目，水利、高标准农田等农业项目，信息、电力，油气等重大网络项目，清洁能源及油气矿产资源保障项目以及节能环保和生态建设项目。

总理称，今年铁路新投产里程在8,000公里以上。今年重大水利工程已开工的57个项目要加快建设，今年再开工27个项目。

而棚改、铁路、水利等投资多箭齐发，重点向中西部地区倾斜，使巨大的内需得到更多释放。（完）

(发稿 李文科; 审校 黄凯)

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