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债券 | 2015年 6月 9日 星期二 19:17 BJT

标题新闻：加拿大CPPIB称将以120亿美元购买通用电气私募股权放贷部门

注：CPPIB是加拿大最大的养老基金Canada Pension Plan Investment Board

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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