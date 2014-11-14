CPPIB称中国、巴西和印度仍具长期投资价值

调查：若政治状况维持不变 欧元区经济增长将稳定但温和
路透4月20日 - 路透调查显示，分析师预计未来一年欧元区经济增长将稳定但温和，而且这在一定程度上要取决于独立候选人马克龙赢得下个月的法国总统大选。
路透多伦多11月13日（记者 Andrea Hopkins） - 全球最大的退休基金之一--加拿大退休金计划投资委员会（CPPIB）周四称，巴西、中国和印度仍具长期投资价值，但许多全球资产的价值已到合理水准，且与大型主权财富基金的竞争难度加大。
CPPIB执行长魏斯曼（Mark Wiseman）指出，市场形势仍严峻，因资产已达合理价值，这意味着交易活动将低于平均水准，CPPIB必须精挑细选才能找到好的投资机会。
但魏斯曼称其对北美资产看法乐观，且认为巴西、中国和印度具长期投资价值，因这些经济体料将延续增长势头。
魏斯曼接受路透采访时说：“我们对欧洲仍比较审慎。”
魏斯曼称，市场涌现越来越多大型的、越来越复杂的资金池形式，譬如新加坡、韩国、中国以及中东的主权财富基金，都在寻求投资机会。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王琛
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