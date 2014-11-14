CPPIB称中国、巴西和印度仍具长期投资价值

路透多伦多11月13日（记者 Andrea Hopkins） - 全球最大的退休基金之一--加拿大退休金计划投资委员会（CPPIB）周四称，巴西、中国和印度仍具长期投资价值，但许多全球资产的价值已到合理水准，且与大型主权财富基金的竞争难度加大。

CPPIB执行长魏斯曼（Mark Wiseman）指出，市场形势仍严峻，因资产已达合理价值，这意味着交易活动将低于平均水准，CPPIB必须精挑细选才能找到好的投资机会。

但魏斯曼称其对北美资产看法乐观，且认为巴西、中国和印度具长期投资价值，因这些经济体料将延续增长势头。

魏斯曼接受路透采访时说：“我们对欧洲仍比较审慎。”

魏斯曼称，市场涌现越来越多大型的、越来越复杂的资金池形式，譬如新加坡、韩国、中国以及中东的主权财富基金，都在寻求投资机会。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王琛

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