CPPIB称中国巴西和印度仍具长期投资价值

中国外汇：一季度人民币国际化指数降幅料收窄至3.04，四季度将回升--报告
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
(本文由路透中文网编译提供)
路透多伦多11月13日 - 全球最大的退休基金之一--加拿大退休金计划投资委员会（CPPIB）周四称，巴西、中国和印度仍具长期投资价值，但许多全球资产的价值已到合理水准，且与大型主权财富基金的竞争难度加大。
CPPIB执行长魏斯曼（Mark Wiseman）指出，市场形势仍严峻，因资产已达合理价值，这意味着交易活动将低于平均水准，CPPIB必须精挑细选才能找到好的投资机会。
但魏斯曼称其对北美资产看法乐观，且认为巴西、中国和印度具长期投资价值，因这些经济体料将延续增长势头。
魏斯曼接受路透采访时说：“我们对欧洲仍比较审慎。”
魏斯曼称，市场涌现越来越多大型的、越来越复杂的资金池形式，譬如新加坡、韩国、中国以及中东的主权财富基金，都在寻求投资机会。(完)
编译：朱淑珍 发稿：王琛
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透香港4月20日 - 据香港联交所周四的资料显示，中国高科技产业并购投资机构--上海浦东科技近日收购恩智浦手上全部先进半导体股份，成为后者的第一大股东。
*--国务院发布矿产资源权益金制度改革方案，在矿业权出让环节，将探矿权采矿权价款调整为矿业权出让收益，中央与地方分享比例确定为4:6。